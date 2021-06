Carlos Alcaraz Garfia se rend en huitièmes de finale à Roland-Garros

06/03/2021

Le 06/04/2021 à 01:00 CEST

L’Espagnol Carlos Alcaraz Garfia, numéro 97 de l’ATP, remporté en deux heures et une minute par 6-4, 6-2 et 6-4 joueur de tennis géorgien Nikoloz Basilachvili, numéro 31 de l’ATP et tête de série numéro 28, lors de la 30e de finale de Roland-Garros. Après ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match lors de la prochaine phase de Roland-Garros, les 16es de finale.

Le joueur géorgien a réussi à casser le service de son adversaire à deux reprises, tandis que le joueur espagnol l’a réussi 6 fois. De plus, lors du premier service, Alcaraz Garfia a eu une efficacité de 68%, a commis une double faute et a obtenu 69% des points de service, tandis que son rival avait un premier service de 55% et 4 doubles fautes, réussissant à remporter 57% des points de service. .

Le joueur de tennis espagnol affrontera le joueur allemand en seizièmes de finale du tournoi Jan-Lennard Struff, numéro 42, samedi prochain à partir de 11h00, heure espagnole.

Ce tournoi se déroule à Paris du 24 mai au 13 juin sur terre battue extérieure. Au total, 238 joueurs de tennis participent au championnat. Au total, ce sont 128 joueurs au total qui arrivent en phase finale, dont ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à s’imposer lors de la phase de qualification précédente et les joueurs invités.