Carlos Alcaraz Garfia sera en 30e de finale de l’US Open

31/08/2021

Carlos Alcaraz Garfia, espagnol, numéro 55 de l’ATP, a remporté la soixante-quatrième finale de l’US Open en une heure et cinquante-neuf minutes par 6-4, 6-4 et 6-3 aux britanniques Cameron Norrie, numéro 29 de l’ATP et tête de série numéro 26. Avec ce résultat, la joueuse de tennis obtient la place pour la 30e finale de l’US Open.

Les statistiques du match indiquent qu’Alcaraz Garfia a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, obtenu un premier service à 66%, commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 70% des points de service. Quant au joueur britannique, il a réussi à casser deux fois le service de son rival, a réussi un premier service de 60%, a commis 3 doubles fautes et a réussi à remporter 57% des points de service.

Lors de la 30e de finale, le joueur espagnol affrontera le vainqueur du match entre le Serbe Miomir Kecmanovic et le joueur de tennis français Arthur Rinderknech.

Dans le tournoi New York (US Open) un total de 237 joueurs de tennis y participent. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du championnat et ceux qui sont invités. De plus, il se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur.