Carlos Alcaraz jouera le précédent Roland Garros après le Master 1000 à Madrid et à Rome

29/04/2021 à 18:08 CEST

Le jeune joueur de tennis murcien Carlos Alcaraz, qui fête ses 18 ans le 5 mai et est numéro 120 mondial, aspire à disputer son deuxième Grand Chelem, celui de Roland Garros, Dans la phase préliminaire de qui il participera fin mai en tant que quinzième tête de série pour tenter de faire partie des 128 joueurs qui fouleront la terre battue de Paris du 30 du mois prochain au 13 juin.

Il arrivera à ce rendez-vous après avoir participé à deux ATP Master 1000 à Madrid et Rome et coïncidera en avant-première parisienne avec d’autres Espagnols tels que Roberto Carballés, Bernabé Zapata et Carlos Taberner.

Dans la liste apparaissent illustres venus à moins, comme le britannique Andy Murray, un ancien numéro 1 mondial qui avec 33 ans est aujourd’hui 121, juste derrière Alcaraz; Le sud-africain Kevin Anderson, 34 et 105 ans, quand à l’été 2018, il était cinquième, et le vétéran croate Ivo Karlovic, qui à 42 ans a 171 ans, alors qu’en 2018, il était quatorzième.

Alcaraz était déjà l’année dernière dans le qualificatif de Roland Garros, dans lequel l’Australien Aleksandar Vukic a bloqué son chemin en le battant 4-6- 7-6 (5) et 6-3 et en janvier, il a fait ses débuts lors d’un match nul final à l’Open d’Australie, qu’il avait également atteint depuis le précédent, battant successivement le Slovaque Filip Horansky (5-7, 6-1 et 6-4), le Russe Evgeny Karlovskiy (7-6 (1) et 7-6 (4)) et le bolivien Hugo Dellien (6-3 et 6-3).

Dans ce Grand Chelem, celui d’El Palmar a fait ses débuts en remportant le Néerlandais Botic van de Zandschulp par 6-1, 6-4 et 6-4 lors de son premier match au meilleur des cinq sets, puis il est tombé contre le Suédois Mikael Ymer. par 2-6, 6-4, 6-4 et 7-6 (5).

