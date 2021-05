Carlos Alcaraz passe à la prochaine phase de Roland-Garros

25/05/2021

Le 26/05/2021 à 03:00 CEST

Image de balise Carlos Alcaraz, L’Espagnol, numéro 94 de l’ATP, a rempli les prévisions en s’imposant au tour de qualification préliminaire de Roland-Garros par 6-3 et 6-3 en une heure et vingt-sept minutes pour Lukas Lacko, Joueur de tennis slovaque, numéro 212 de l’ATP. Avec ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour se qualifier pour Roland-Garros.

Lacko a réussi à briser le service de son adversaire une fois, tandis qu’Alcaraz, de son côté, l’a réussi 4 fois. De plus, le joueur de tennis espagnol a réalisé une efficacité de 59% dans le premier service, n’a commis aucune double faute et a pris 72% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 45%, a commis une double faute et a réussi à gagner 52 % des points de service.

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) il y a auparavant une phase de qualification où les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour entrer dans le tournoi officiel contre le reste des rivaux. Pour ce faire, ils doivent atteindre le plus de points possible. Plus précisément, à ce stade de la compétition, un total de 128 joueurs s’affrontent. De même, il se déroule entre le 24 mai et le 13 juin sur terre battue extérieure.