Carlos Alcaraz triomphe au tour de qualification

26/05/2021

Activé à 22:45 CEST

Image de balise Carlos Alcaraz, L’espagnol, numéro 94 de l’ATP, a rempli les prévisions en gagnant en une heure et neuf minutes par 6-1 et 6-2 à Andrea Pellegrino, Joueur de tennis italien, numéro 234 de l’ATP, au tour de qualification de Roland-Garros. Avec ce résultat, le vainqueur sera dans la prochaine phase de Roland-Garros.

Le joueur de tennis italien n’a pas réussi du tout à casser le service, alors qu’Alcaraz, de son côté, l’a fait 4 fois. De même, le joueur espagnol avait une efficacité de 75% dans le premier service, aucune double faute et a réussi à gagner 71% des points de service, tandis que son adversaire avait un premier service de 71% et une double faute, réussissant à remporter les 47% de les points de service.

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) il y a une phase de qualification préliminaire où les joueurs avec le classement le plus bas doivent atteindre le score le plus élevé possible pour obtenir une place dans le tournoi officiel. Lors de cette phase spécifique, 128 joueurs participent. Il se déroule également du 24 mai au 13 juin sur terre battue extérieure.