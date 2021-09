Carlos Alcaraz veut continuer à écrire l’histoire

09/06/2021 à 12:11 CEST

pari

Les Le tennis espagnol a une vie au-delà de Rafa Nadal, c’est clair. Il ne fait plus aucun doute que Carlos Alcaraz est venu pour rester. Il a déjà remporté son premier ATP 250 il y a quelques semaines à peine et est maintenant devenu le plus jeune joueur de l’histoire à atteindre un quart de finale de l’US Open.

18 ans le regardent et il termine un tournoi mémorable. Il s’est d’abord débarrassé du Grec Stefanos Tsitsipas en seizièmes de finale et au deuxième tour, il est revenu contre l’Allemand Peter Gojowczyk. Qu’il ait du tennis est une évidence, mais il arbore également une tête enviable. Endure et surmonte des moments de tension comme les grands.

Maintenant, en route pour les demi-finales, un autre jeune prometteur croise sa route. Félix Auger-Aliassime, le Canadien, un de ces joueurs de tennis qui promettent beaucoup et qui peu à peu deviennent réalité. Il est l’actuel numéro 15 mondial et est issu de joueurs gagnants de la stature de Tiafoe ou Roberto Bautista. Il est le favori et qui gagne est payé à [1.46].

Le Canadien s’adapte bien à toutes les pentes, même si Carlos Alcaraz n’est pas loin derrière. Il montre qu’il a du punch, mais aussi qu’il sait ramer. Avant Gojowczyk, il devait beaucoup courir et se défendre bec et ongles, et il savait le faire avec des garanties. Cette victoire espagnole coûte cher et sera l’un de nos paris recommandés pour [2.7].

De plus et compte tenu du style de jeu des deux joueurs, cela semble être un long match. En fait, qu’il y ait plus de 3,5 ensembles est payé pour [1.42] et cela peut être une bonne option à mettre dans un combiné.