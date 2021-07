Carlos Alocén et Jaime Pradilla sont effacés du prochain repêchage

Carlos Alocén, base du Real Madrid, qui affrontera son deuxième en blanc la saison prochaine, partageant un poste avec Thomas Heurtel et Nigel Williams-Goss, a décidé de retirer sa candidature de la draft NBA (La date limite pour le faire était ce lundi 19 juillet), selon Jonathan Givony d’ESPN.

Tout joueur qui s’est volontairement soumis peut retirer sa candidature s’il a 21 ans ou moins dans l’année civile. Alocén a 20 ans (il est né le 30 décembre 2020) et en 2021, vous serez automatiquement éligible par âge. Cette campagne, la première sous le commandement de Laso, a en moyenne 4,7 points et 2 passes décisives en ACB et 3,9 buts et 2,3 passes en 13h24 en Euroligue.

Il n’est pas le seul joueur espagnol à avoir décidé de se retirer du repêchage qui aura lieu le 29 juillet., l’a également fait, selon Efe, le pivot du Valencia Basket Jaime Pradilla (2,05 m et 20 ans), qui étant 2001 l’année prochaine pourrait encore se porter volontaire. Pradilla vivra désormais sa deuxième saison avec l’équipe de taronja après avoir été signé de Casademont Saragosse l’été dernier.

En attendant l’annonce officielle de qui prend sa retraite et qui continue, d’autres joueurs liés à des équipes espagnoles avaient déposé leur candidature alors qu’ils avaient moins de 22 ans: Usman Garuba (Real Madrid), Joel Parra (Joventut), Ibou Badji (Barça), Ziga Samar (Fuenlabrada), Pavel Savkov (Baskonia), Vinicius da Silva (CB Prat), Biram Faye (Gérone), Jovan Kljajic (Bilbao) ), Zsombor Maronka (Joventut), Tomas Pavelka (Castello) et Franger Pirela (CBA).