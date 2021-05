Carlos Alocén sera dans le repêchage

Carlos Alocén sera également dans le repêchage de la NBA 2021. Comme dans le cas d’Usman Garuba, son coéquipier du Real Madrid, le meneur s’est inscrit pour voir s’il est sélectionné, comme l’a confirmé le spécialiste d’ESPN Jonathan Givony. Mais bien Garuba sera certainement choisi, viser très haut (entre les positions 10 et 15 dans presque tous les sites spécialisés) et fera sûrement le saut aux Etats-Unis la saison prochaine, la situation pour Alocen n’est pas si claire. D’abord, il verra s’il est choisi et ensuite il décidera, avec de nombreuses options en tout cas pour continuer au Real Madrid la saison prochaine.

Outre Garuba et Alocén, Santi Aldama est un autre espagnol avec des bulletins de vote à élire, qui a joué une excellente saison universitaire à Loyola Maryland. Tous les trois peuvent encore se retirer de cette édition du projet et être déclarés éligibles à nouveau la prochaine, pour 2022. Il est clair que Garuba, dans son cas il ne fait aucun doute, n’optera pas pour cette option.

Alocén, un meneur de jeu aragonais de 20 ans qui a déjà fait ses débuts avec l’équipe senior, termine sa première saison au Real Madrid, qui Il l’a signé en 2019 pour cinq saisons mais l’a laissé dernier prêté à Saragosse. En Liga Endesa, avant les séries éliminatoires, il a disputé 31 matchs avec des moyennes de 4,3 points, 1,8 passes et un PIR de 3,9. En Euroligue, il a accumulé 28 matchs avec 3,9 points, 2,3 passes décisives et 3,3 PIR.