Carlos Cabezas est désormais éternel à Carpena

24/10/2021 à 20h38 CEST

La base de Malaga Charlie Têtes, joueur historique d’Unicaja et champion du monde en 2006 avec l’équipe espagnole, qui vient de terminer sa carrière, a été honoré ce dimanche à la mi-temps du match contre le Barça joué au pavillon Martín Carpena, où dans un acte émouvant le Il a retiré son maillot, qui sera porté à partir d’aujourd’hui au sommet de la salle avec le numéro « 10 » à côté du numéro « 5 » d’une autre légende du club andalou, son ancien coéquipier Berni Rodriguez.

Ce fut l’un des jours les plus émouvants pour le Marbella, qui après avoir quitté définitivement le basket cet été à 40 ans, a encore dû vivre l’après-midi au cours duquel entouré d’amis, d’anciens coéquipiers et la chaleur de son passe-temps s’est élevé au sommet du pavillon le maillot qu’il a défendu pendant dix saisons sur la piste où il a remporté trois titres avec Unicaja (Korac Cup, King Cup et ACB League).

Le pavillon de la composition, avec un afflux important d’un public dévoué à son idole, était à la hauteur de l’hommage. Têtes Il était accompagné de sa famille et de certains de ses anciens coéquipiers sur la piste, comme lui de Malaga. Berni Rodriguez, qui lui a dédié quelques mots dans Movistar, évoquant le retrait de son dossard : « Je me sentais un peu seul là-haut. Carlos l’a mérité, c’est un joueur historique & rdquor ;.

D’autres basketteurs de son époque qui partageaient un vestiaire avec lui comme l’Argentin Walter Hermann et l’espagnol Fran Vázquez, Jésus Lazare ou l’actuel président de la Fédération espagnole de basket-ball, George Garbajosa -qui lui a remis un maillot commémoratif de l’équipe- étaient également présents au pied de la piste, en plus du président d’Unicaja, Antoine Jésus López petit fils.

L’Unicaja projette dans les marqueurs vidéo une vidéo avec des images de sa scène dorée au club et plusieurs messages de félicitations de Boza Maljkovic, entraîneur qui l’a fait ses débuts; Sergio Scariolo, son entraîneur à Malaga et pendant son séjour en Russie, ou des joueurs comme Pau De l’essence, Veljko Mrsic ou l’argentine Pépé Sanchez.

Quand ce fut son tour de prendre le micro, TêtesVisiblement excité et avec toute la foule debout, il a déclaré : « Je préfère jouer que d’être ici, je suis super nerveux. Je n’ai jamais rêvé de ça quand j’étais petit & rdquor;. Il a remercié tout le monde : club, famille et supporters, qui l’ont toujours porté « en vol & rdquor ;.

L’homme de Malaga, qui a fait ses débuts précisément contre le Barça alors qu’il était encore un jeune prometteur en 2000, prend sa retraite étant le deuxième joueur qui a joué le plus de matchs avec Unicaja (505), seulement dépassé par Berni Rodriguez, avec qui il partagera désormais un toit et un héritage dans le club.