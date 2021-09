Carlos Cabezas prend sa retraite avec une victoire contre le Real Madrid

03/09/2021 à 22:47 CEST

UNE Top box unique du début à la fin se prosterna devant Real Madrid par 88-75 dans le premier match de Tournoi de la Costa del Sol tenue dans une Carpena avec un public qui a vibré avec les dernières minutes, les passes décisives et le panier final de Carlos Cabezas en tant que joueur professionnel.

Il a commencé le match avec Cabezas en tant que titulaire à Unicaja, qui, lors de ses trois premiers jeux, a tout transformé en or : deux passes décisives et un tir à mi-distance avec célébration incluse. Au bout de cinq minutes et demie, Il a quitté la piste sous les applaudissements, excité et remplacé par Francis Alonso, qui lui a donné un maillot avec le numéro « 10 » à montrer comme badge aux fans.

Après un premier trimestre à dominance compositeur, le Real Madrid réveillé au rythme de Heurtel à l’adresse, Rudy dynamitage et avec de bonnes minutes de Hanga dans les deux tableaux, mais deux triples de suite Bouteille ils étaient de l’oxygène pendant un Unicaja qui s’est reposé en gagnant (47-43).

Veiller à Pablo Laso déchaîné sur le banc est devenu courant, surtout en voyant comment Michel Éric, l’une des nouvelles recrues de cette Unicaja, dominait physiquement et touchait les vingt points de tête des typographes, qui maintenaient le revenu et marchaient même jusqu’au dernier quart-temps avec un revenu de +6.

Surperformé au rebond, l’équipe blanche insisté sur le couple Yabusele-Poirier construire à partir de là, tandis que le UnicajaA sa manière, il a prolongé son écart avec un bon jugement en attaque et un pignon de plus en défense (86-70, 3h41 restants).

Jusqu’à quatre joueurs d’Unicaja ont atteint des scores à deux chiffres (Jaime, Abromaitis, Norris Cole et Eric), les blancs n’ont pas arrêté l’hémorragie, manquant de cohérence et de leadership en matière de score, et Katsikaris est reparti avec sa deuxième victoire de pré-saison; Laso avec la deuxième défaite consécutive et Carlos Cabezas par la porte d’entrée, déjà en tant que légende du basket-ball espagnol.

Fiche technique:

88 – Unicaja (28 + 19 + 18 + 23): Cabezas (2), Jaime Fernández (12), Bouteille (9), Abromaitis (12), Eric (21) -quintette initial-. Norris Cole (11), Brizuela (4), Barreiro (4), Alonso (8), Nzosa (1), Pablo Sánchez (0), Guerrero (4), Tanchyn (0), Vicedo (0).

75 – Real Madrid (16 + 27 + 16 + 16) : William-Goss (7), Lulle (4), Abalde (0), Yabusele (6), Poirier (10) -quintette initial- Rudy (10), Heurtel (11), Causeur (10), Hanga (11), Taylor (0), Núñez (XX), Ndiaye (6).

Arbitres: Daniel Hierrezuelo, Alberto Sánchez et Quino García.

Incidents: Match du Tournoi de la Costa del Sol, joué au Pavillon José María Martín Carpena avec le public dans les tribunes.