Carlos Carrasco et sa difficile saison 2021 avec les Mets

Le lanceur vénézuélien du Mets de New York, Carlos Carrasco, a traversé une saison 2021 difficile du Ligue majeure de baseball – MLB, en espérant avoir une campagne 2022 au niveau habituel.

La première saison de Carlos Carrasco avec les équipes de New York a été prolongée ce soir lors de son dernier départ de l’année. Dans le but de laisser cette saison derrière et de se concentrer sur la prochaine pour montrer de quoi est fait le Vénézuélien.

Cette saison, les blessures étaient présentes dans la carrière de Carrasco, souffrant en février d’une tension aux ischio-jambiers qui l’a marginalisé pendant quatre mois et après son retour cela lui a coûté de retrouver la régularité habituelle, livrant 12 circuits en deux mois.

Voici le rapport :

Une première saison difficile en tant que Met s’est terminée ce soir pour Carlos Carrasco. Il a raté les quatre premiers mois de la campagne à cause d’une déchirure aux ischio-jambiers, puis a affiché une MPM de 6,04 en 12 départs. Les Mets auront besoin de plus l’année prochaine de Carrasco, qui sera un membre important de la rotation 2022. – Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) 3 octobre 2021

Le manager des Mets, Luis Rojas, a mentionné que la clé pour que Carlos Carrasco réussisse la saison prochaine est d’avoir un entraînement de printemps complet sans blessure, afin que le Vénézuélien s’améliore correctement et puisse avoir confiance en tout son répertoire de sorties dès le premier jour. Carrasco étant un élément clé de la rotation des Mets de New York pour la saison 2022, accompagnant Jacob DeGrom et Taijuan Walker parmi d’autres lanceurs.

Les chiffres de Carlos Carrasco en 2021

“Cookie” a clôturé cette saison 2021 des majors avec un total de 12 départs, laissant un record d’un seul match gagné et cinq défaites, lançant un total de 53,2 manches, enregistrant 50 retraits au bâton et laissant une MPM de 6,04.