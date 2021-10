Carlos Checa participera au Rallye Dakar 2022

27/10/2021 à 11h40 CEST

Carlos Checa, pilote MotoGp et Superbike (il a été champion du monde dans cette catégorie en 2011) a annoncé que concourra dans le prochaine édition du Rallye Dakar 2022 en Arabie Saoudite.tchèque, qui commente actuellement le Championnat du Monde MotoGP sur DAZN, avait déjà anticipé son intérêt pour le Dakar lors des retransmissions, mais maintenant la nouvelle est officielle. Le pilote de Saint Fruitós de Bages sera au prochain Dakar, mais pas sur deux roues mais surn Buggy Optimus de l’équipe française MD Rallye Sport.

« Depuis que j’ai quitté la compétition active en Superbike, je n’ai pas cessé de faire toutes sortes de tests sur deux à quatre roues et le Dakar est l’expression maximale de la course automobile du point de vue de l’aventure et du défi. attiré les défis et c’est un défi avec majuscules », estime-t-il.

Amis, amis : …. JE VAIS PARTICIPER AU @dakar 2022 au volant d’un Buggy #optimus du #MDrallyesport et avec l’expérimenté Ferran Marco de Copilotooo ! (Photos : Roger Claudet) @DAZN_ES @MotoGP @WorldSBK @alpinestars pic.twitter.com/7mcnhYEP5y – Carlos Checa Carrera (@ CarlosCheca7) 27 octobre 2021

L’équipe MD Rallye Sport appartient à Antoine Morel, vainqueur du Dakar 2005 dans la catégorie quad et spécialisé dans la préparation de quads, motos et voitures pour participer au rallye raid : « La structure a un matériel très compétitif développé et fabriqué par eux-mêmes. Ce sont des romantiques passionnés du monde de automobile et ils ont un professionnalisme et une rigueur hors du commun. C’est précisément pour cette raison qu’ils correspondent à ce que je recherchais pour affronter mon premier Dakar « , valorise-t-il tchèque.

Ferran Marco , 46 ans, navigateur expert en autos et camions sur le Dakar, sera le compagnon de route de tchèque dans l’édition qui débutera à Ha’il le 2 janvier après avoir couvert le prologue la veille et se terminera à Djeddah le 14. Marco a disputé son dernier Dakar avec l’Andorran Albert Llovera et il a déjà fait ses débuts en tant que copilote de Carlos Checa lors de la dernière édition du Basse Espagne.