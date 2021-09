Carlos Chispa Gastélum revient aux Naranjeros de Hermosillo

Charlie Gastelum revenu à Hermosillo apporter votre “Étincelle« Désormais, dans le cadre du corps technique de la Orangers dans l’ARCO Mexican Pacific League (LAMP).

Le staff technique des Naranjeros de Hermosillo sera renforcé avec l’incorporation de l’un des symboles de Naranjas de ces dernières années, Carlos Alberto « Chispa » Gastélum qui revient dans l’équipe avec laquelle il a brillé grâce à sa défense pendant plus d’une décennie.

Gastélum a gagné l’affection des fans grâce à ses lancers et à ses frappes opportunes, aidant les Naranjeros à remporter trois championnats LMP et une série des Caraïbes, en plus d’être plusieurs fois vainqueur du gant d’or en tant que meilleur joueur de deuxième but défensif du Mexique. circuit d’hiver.

Le populaire “Chispa” a joué un total de 17 saisons avec l’Orange Squad (2001-02 à 2017-18) et après sa retraite en tant que joueur actif en 2018-19, il a servi comme entraîneur de l’ARCO Mexican Pacific League avec Algodoneros. de Guasave et dans la Ligue mexicaine de baseball où il a également été le manager des Pericos de Puebla.

Le natif de Huatabampo rejoint désormais le staff technique des Naranjeros de Hermosillo en support du staff du manager Juan Navarrete en tant qu’entraîneur infield.

Les Naranjeros renforcent leur staff technique avec l’arrivée de Carlos Alberto “Chispa” Gastélum pour le début de la nouvelle saison de l’ARCO Mexican Pacific League. Le nouvel entraîneur Naranjero rejoindra la pré-saison de l’équipe avant la tournée cette semaine aux Etats-Unis où le équipe tiendra ses duels de préparation.

Alfredo Amezaga

Naranjeros communique également qu’Alfredo Amézaga a informé qu’en raison de son engagement professionnel aux États-Unis, il ne pourra pas revenir cette saison avec notre équipe, nous remercions « Fello » pour l’effort et les résultats obtenus au cours de la saison 2020-2021 et nous espérons qu’ils poursuivent leurs réussites professionnelles.

Avec des informations et une image du Press Club Naranjeros de Hermosillo.