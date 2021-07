Carlos Condit est aimé de Robert Downey Jr, a assommé un agent des forces spéciales qui l’a frappé et a un menton de fer

Carlos Condit n’est pas un nom que vous vous attendez à voir sur une carte préliminaire de l’UFC, pourtant telle est la puissance de la star à l’UFC 264, même une légende doit se contenter de commencer tôt de temps en temps.

Condit affrontera Max Griffin ce samedi soir à la T-Mobile Arena dans le cadre du combat de trilogie de Conor McGregor avec Dustin Poirier.

Condit, à droite, est le ‘Natural Born Killer’ que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer

Le ‘Natural Born Killer’ a l’un des surnoms les plus cool dans les sports de combat et son style de combat l’exige certainement.

À l’âge de 37 ans, Condit atteint peut-être la fin d’une carrière bien remplie, mais c’est une carrière remplie de drame, d’excitation et jonchée de moments emblématiques.

Prenez son incroyable KO de Dan Hardy à Londres ; Condit est entré dans la 02 Arena de Londres devant 17 000 fans bruyants qui ont exigé du sang pour le Britannique.

Robert Downey Jr, Guy Ritchie et Jude Law étaient tous au premier rang pour assister à un crochet gauche prune se connecter sur le menton de Hardy et cela a même fait bondir « Iron Man » de son siège de pure excitation.

Trois des meilleurs d’Hollywood étaient au premier rang de l’UFC 120 à Londres pour regarder Condit affronter Dan Hardy

‘The Outlaw’ a été assommé à froid avec un crochet gauche de l’enfer

Condit a même réussi à faire sortir Iron Man de son siège avec enthousiasme

Avant que Jorge Masvidal et Nate Diaz n’inventent le titre “BMF”, Condit était un gangster dans l’octogone et parlait dans sa résidence secondaire.

Un sauvage pur et simple qui a affronté Nick Diaz, Robbie Lawler et Georges St-Pierre, Condit n’a jamais été mis KO dans une étonnante carrière professionnelle de 55 combats en MMA.

Cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas lui-même porter un coup de grâce, comme un membre de l’armée américaine l’a découvert à ses dépens.

Aux côtés de BJ Penn, Urijah Faber et Michael Bisping dans une base en Afghanistan, Condit a décidé d’épargner une âme malheureuse et ‘The Count’ se souvient très bien de l’incident.

L’homme de 37 ans a un menton incroyable et n’a jamais été assommé

Il a dit : « Tout d’un coup, juste à ce moment-là, ce type des forces spéciales… Bang ! Sucker le frappe aussi fort qu’il peut. Et je veux dire af****** coup dur. Gardez à l’esprit que nous étions au sommet d’une montagne en Afghanistan dans une zone de guerre, une très, très petite base.

«Ces gars dirigent le spectacle. Ils ont des mitrailleuses, etc., etc…

«Ce gars frappe Carlos au visage aussi fort qu’il le peut. [Condit] secoue la tête, se ressaisit. Et puis va juste au gars. Jab, main droite, coup de tête gauche… Boum. Fait tomber le mec des forces spéciales f ****** inconscient.

« Et tout le monde regarde dans la pièce comme : « Putain de merde ! » Et je me dis ‘Oh, Carlos, je ne sais pas si c’était la chose la plus intelligente à faire. Pour l’amour de la merde, je ne veux pas mourir ici.’”

Heureusement, ils sont tous sortis d’Afghanistan pour raconter l’incroyable histoire, Condit continuant à se battre – malgré la perte de cinq de ses six derniers combats.

Pourtant, il y a peu de mieux sous les lumières que le «Natural Born Killer» et encore moins qui peuvent supporter le genre de punition qu’il peut infliger.