Carlos Condit prend sa retraite, Jake Paul veut Masvidal et un coup de gueule “Heelwani”

En direct de Spotify Greenroom, Ariel Helwani, Chuck Mindenhall et Petesy Carroll se réunissent pour leur premier podcast « dernières nouvelles » afin de rendre hommage aux carrières des légendes du MMA Carlos Condit et Joseph Benavidez, qui ont tous deux appelé à la démission cette semaine. Les gars discutent de leur héritage et de l’incapacité de l’UFC à honorer correctement ses stars après avoir fini de se battre. Ensuite, 3PAC se lance dans le combat pour le titre de la trilogie des poids mouches nouvellement réservé entre Brandon Moreno et Deiveson Figueiredo (32:25), une nouvelle ligue MMA qui veut payer les combattants plus équitablement (1:05:50), et une diatribe Heelwani impliquant Leon Edwards et Gilbert Burns que vous ne voulez PAS manquer (41:28).

Hôtes : Ariel Helwani, Chuck Mindenhall, Petesy Carroll

Producteur : Troy Farkas

