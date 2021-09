Carlos Correa continue de montrer qu’il vaut plusieurs millions

L’arrêt-court portoricain du Astros de Houston, Carlos Correa, continuez à démontrer avec votre défendre ça vaut beaucoup des millions dollars dans le baseball Ligue majeure de baseball – MLB.

Lors du match de ce samedi entre Astros et Oakland Athletics, Carlos Correa a de nouveau clairement indiqué qu’il était actuellement l’un des meilleurs arrêts-courts des ligues majeures, brillant avec un excellent jeu défensif qui l’aidera sûrement à continuer à négocier sur le prochain marché. , rappelant que cela ira à l’agence libre pour la première fois.

La quatrième manche s’est jouée et le cogneur Matt Olson, a décoché un coup de foudre à travers le centre du losange, ce qui n’a pas gêné Correa, qui s’est très bien positionné et après s’être jeté à la tête, il a terminé le jeu qui montre qu’en la MLB qu’il frappe et défend avec brio, étant l’un des arrêts-courts les plus élégants du meilleur baseball au monde.

Bracelet style Superman ! # MLBPuertoRico | #MLBSomos pic.twitter.com/sAAVOessiM – MLB Porto Rico (@MLBPuertoRico) 25 septembre 2021

Il y a quelques jours, Carlos Correa a clairement indiqué dans une interview qu’il se considérait comme l’un des meilleurs arrêts-courts de la MLB, ce jeu étant un signe que oui, il a un grand gant et aussi, quand il s’agit de frapper, il répond, contribuant grandement pour les Astros, c’est pourquoi il est l’un des joueurs à ce poste avec la meilleure GUERRE aujourd’hui.

De plus, les choses avec ce joueur s’amélioreront à la fin de cette saison 2021 car on ne sait toujours pas ce qu’il fera, une fois qu’il a dit qu’il voulait quitter les Astros, puis il s’est rétracté et a dit qu’il voulait rester à Houston. Cependant, ce qui est presque certain, c’est qu’il continue de briller et de laisser des records importants, il décrochera un juteux contrat dans la MLB, ce qu’il souhaite.

Chiffres Correa en 2021

Infractions : 150 coups sûrs, 24 circuits, 88 points produits, 100 points marqués et une moyenne de 0,279 en 143 matchs avec les Astros. Défensive : .982 pourcentage défensif, avec 66 doubles jeux et 10 erreurs.