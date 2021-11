Carlos Correa reparle de son avenir avec les Astros

Lorsque Carlos Correa s’est envolé pour Adam Duvall lors de la neuvième manche de la défaite de mardi en Série mondiale contre les Braves d’Atlanta, cela aurait pu être le dernier arrêt-court au bâton avec le Astros de Houston.

Le joueur de 27 ans est un agent libre qui reste indécis quant à son retour au jeu pour la seule équipe des ligues majeures qu’il ait jamais connue. Lundi, il devient éligible pour signer avec les 29 autres clubs de la MLB.

« C’est la seule chose qui m’a traversé l’esprit, pour être honnête », a déclaré Correa à propos de son avenir avec les Astros, selon Jesse Rogers d’ESPN. « Beaucoup de sentiments, des émotions mitigées. J’ai passé sept ans dans ce club. Oui, ça me passait sûrement par la tête. »

Correa a interrompu les négociations avec les Astros avant la journée d’ouverture pour se concentrer sur la saison 2021, où il a mis en place une campagne All-Star et s’est positionné pour un contrat à long terme lucratif.

En 148 matchs, l’ancien premier choix au classement général a atteint 0,279 / 0,366 / 0,485 avec 26 circuits, 34 doubles et 92 points produits. Il a également poursuivi son match décisif en séries éliminatoires, enregistrant 17 coups sûrs, quatre doubles et neuf points produits en 16 matchs.

Correa a l’intention de parler avec les Astros avant de prendre une décision, mais il ne serait pas surprenant de le voir essayer l’agence libre malgré la vive concurrence sur le marché libre de ses collègues agents libres d’arrêt-court Corey Seager, Trevor Story, Javier Báez et Marcus. Semien.

Le propriétaire d’Astros, Jim Crane, a déclaré début octobre qu’il avait l’intention de signer à nouveau Correa. Il a également suscité l’intérêt des Tigers de Detroit, dirigés par l’ancien manager de Correa, AJ Hinch.

« Eh bien, je tiens à remercier Jim et (GM) James (Click) et toute l’organisation pour avoir respecté ce que j’ai dit lors de l’entraînement de printemps », a déclaré Correa, selon Brian McTaggart de MLB.com. « Une fois la saison commencée, il ne voulait plus participer aux pourparlers ou aux négociations, et ils le respectaient. Maintenant que je suis un agent libre, nous allons avoir une conversation et voir comment ça se passe. Je suis reconnaissant qu’ils aient respecté ce que j’ai fait ». leur a-t-il dit lors de l’entraînement de printemps.