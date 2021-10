Carlos Correa teste son brassard avec un tir à 94 milles

Le portoricain du Astros de Houston, Carlos Correa, a démontré sa qualité défensive contre Red Sox de Boston avec d’énormes jeta dans le match 1 de la série de championnats de la Ligue américaine au Ligue majeure de baseball – MLB.

Lors du premier match entre les Astros et les Red Sox dans l’American League Championship Series, Carlos Correa a montré pourquoi il est l’un des meilleurs arrêts-courts des ligues majeures, en réalisant un double jeu qui s’est terminé par un tir extrêmement rapide au sol. joueur de premier but, qui a été enregistré comme le plus rapide de ces séries éliminatoires des ligues majeures.

La deuxième manche était jouée et le joueur de deuxième but Christian Arroyo a frappé au centre du terrain, la même connexion que Correa contrôlait et a éliminé le double jeu, démontrant sa puissance de bras avec un tir à 91,4 milles à l’heure au départ, étant l’aide plus rapidement que les éliminatoires de la MLB 2021.

Jeta

La passe décisive de 91,4 MPH de TeamCJCorrea est la plus rapide par un joueur de champ intérieur cette # post-saison. pic.twitter.com/YyErkadMff – Statistiques MLB (@MLBStats) 16 octobre 2021

Par ailleurs, il est bon de noter que le Portoricain des Astros avec les cinq tirs les plus rapides en Playoffs à sortir, en enregistre trois (91,4 mph, 88,2 mph et 86,5 mph), sans aucun doute un joueur d’élite et qu’il est l’un des meilleurs arrêts-courts de toute la MLB.

Les lancers intérieurs suivis les plus rapides en séries éliminatoires : ➡️1) Carlos Correa : 91,4 mph – ce soir

2) Carlos Correa : 88,2 mph – ALDS Game 1

3) Odeur rugueuse : 86,8 mph – ALWCG

➡️4) Carlos Correa : 86,5 mph – ce soir

5) Willy Adames : 86,1 mph – Jeu NLDS 2 – Daniel Kramer (@DKramer_) 16 octobre 2021

Correa a clairement indiqué au cours de sa carrière qu’en MLB, il est un joueur complet et ces jeux en sont la preuve, ce qui pourrait sans aucun doute conduire à un contrat de millionnaire en agence libre l’année prochaine.

Au cours de sa vie en séries éliminatoires, il a un pourcentage défensif de .983 à l’arrêt-court, avec 161 passes décisives et seulement quatre erreurs. De plus, il a 72 coups sûrs, 54 points produits et une moyenne de .277.