Carlos Correa veut un meilleur contrat que celui de Francisco Lindor

De multiples sources garantissent que Carlos Correa cherche à devenir le Latino le mieux payé de tous les temps dépassant les 341 millions Francisco Lindor dans la MLB, son compatriote.

Correa cherche à surenchérir sur l’accord de 341 millions de dollars de Francisco Lindor avec les Mets de New York et ne se contentera de rien de moins, ont déclaré des sources à Matthew Roberson du New York Daily News.

Tous les paris indiquent qu’il vaut moins d’argent que Francisco Lindor, qui a également une défense incroyable et possède plus de gants en or que Correa au cours du même nombre de saisons.

Le contrat de Lindor, signé à la veille de la saison 2021, était le troisième en valeur en dollars de l’histoire de la MLB et le plus élevé pour un arrêt-court, battant la prolongation de Fernando Tatis Jr. de 1 million de dollars.

Correa n’a pas caché son désir d’obtenir un salaire massif. En avril, alors que ses négociations avec les Astros de Houston vacillaient, il a déclaré à Chandler Rome du Houston Chronicle qu’il souhaitait « un gros et long contrat ». Peu de temps avant d’atteindre officiellement l’agence libre, il aurait refusé une offre de 160 millions de dollars sur cinq ans des Astros qui était bien en deçà de son prix demandé.

Le joueur de 27 ans dirige un groupe empilé d’arrêt-court d’agent libre cette intersaison après une excellente saison 2021. Correa a chuté de 0,279 / 0,366 / 0,485 avec 26 circuits et 92 points produits, a remporté un gant d’or à l’arrêt-court et le AL Platinum Glove en tant que meilleur joueur défensif de sa ligue, apparaissant dans plus de 145 matchs pour la première fois depuis 2016.

Correa a officiellement rejeté l’offre de qualification des Astros mercredi, ce qui signifie qu’il est lié à une compensation pour le repêchage s’il signe ailleurs.