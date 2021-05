Carlos Cuarón voit la vie avec humour – El Sol de México

Coïncidence de la vie, Carlos Cuarón définit que cette année ses deux projets de scénariste célèbrent une autre décennie. Uniquement avec votre partenaire, avec qui il a fait ses débuts en tant que scénariste, créé il y a 30 ans, Et votre mère aussi, pour laquelle il a été nominé aux Oscars il y a 20 ans.

Ces deux films ont tracé la voie pour qui est Carlos Cuarón en tant que créateur, mais au-delà de ses réalisations internationales, ils ont réussi à changer sa vie, comme il l’explique lui-même:

«Ce n’est qu’avec votre partenaire que j’aime beaucoup parce que c’est avec lui que mon frère et moi nous sommes fait connaître, d’abord dans notre pays puis dans le monde. Alors que Y tu mama a aussi changé nos vies non seulement pour nous, mais aussi pour Emmanuel El Chivo Lubezki, Diego Luna et Gael García; Je l’apprécie beaucoup car nous avons tous les cinq été catapultés vers une marque internationale à laquelle nous ne nous attendions pas. Je sais que je lui en suis reconnaissant et eux aussi ».

Dans sa valise de scénariste, chaque film est dans une poche différente. Mais malgré les différents intrigues qu’ils abordent – le premier explorant les peurs du sida et le second explorant la maturité – tous deux ont un point commun qui les relie à leur créateur.

«Au-delà de me sentir ruco pour le temps qui a passé, je me sens heureux de ce qui a été réalisé car même comme Rudo y Cursi ou Besos de Azúcar – ses deux premiers films en tant que réalisateur – ils partagent tous un respect pour le sens de l’humour compris non comme une comédie, mais plutôt comme une connaissance plus approfondie de la nature humaine », explique le cinéaste.

Carlos Cuarón exprime son souhait que ces films soient célébrés cette année avec une relance ou une projection spéciale. Mais avant que cela ne se produise, le scénariste célèbre avec ces deux anniversaires l’opportunité de se développer professionnellement en tant que réalisateur et écrivain.

«Je suis heureux et fier de ce que j’ai fait de manière créative dans les deux sens, mais aussi en tant que personne, dans ma vie, avec ma famille et comment elle a grandi. Je veux juste grandir personnellement, car chaque film est un processus d’apprentissage intense et personne ne m’enlèvera cela au cours de ces 20 ou 30 ans en tant que réalisateur ou écrivain. Cela ne veut pas dire que je vais mieux, mais bien sûr, j’ai appris ».

Cet apprentissage l’a amené à défier toutes les adversités possibles pour soulever son troisième projet en tant que réalisateur: Amalgama, une histoire dans laquelle il explore la condition humaine à travers quatre dentistes bloqués dans les Caraïbes et à cause de mensonges, de jalousie et d’envie, vous révélez votre vrai personnalité.

«Ce sont des personnages totalement humains, multidimensionnels, avec des forces et des faiblesses, des lumières et des ombres, où la comédie ne vient pas forcément d’un clin d’œil, mais d’une reconnaissance basée sur la condition humaine. Et nous sommes tous humains. Alors, quand on voit quelque chose comme ça, on se reconnaît ».

Avec Tony Dalton, Miguel Rodarte, Stephanie Cayo et Manolo Cardona, Amalgama fera sa première internationale dans la sélection officielle du 24 Festival de Malaga, qui se déroulera du 3 au 13 juin. Une réalisation qui pour Carlos Cuarón signifie un répit, après avoir passé près d’une décennie à essayer d’obtenir un financement pour ce projet.

«C’est un film qui m’a demandé beaucoup de travail. Le premier soulagement que j’ai ressenti a été d’être à Quintana Roo en disant action; J’ai beaucoup enregistré ce moment parce que c’est quand j’ai arrêté de sentir la poterie de Pípila que j’avais, combien il était difficile de le faire. À partir de là, je n’ai ressenti et reçu que de pures bonnes vibrations avec le film. Donc commencer cette nouvelle étape maintenant à Malaga ne fait que me sentir mieux ».

Amalgama a eu sa première mondiale au dernier Festival international du film de Morelia, où il faisait partie de la sélection officielle. Après sa sortie en Espagne, le film suivra une nouvelle route de festival à travers l’Europe avant sa sortie prévue dans les cinémas au Mexique à la fin de 2021.