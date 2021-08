Carlos Delgado : une autre star oubliée

in

Son nom ne sonne presque plus, car tout le monde regarde Yadi Molina, Ivan Rodríguez, Bernie Williams, Juan González, pour ne citer que les principaux mais il est là ; C’est peut-être à la surprise de beaucoup, le joueur portoricain avec le plus de circuits dans les Ligues majeures, 435 et l’impact du chiffre parle de lui-même.

Oui messieurs, malgré le silence médiatique, le nom de Carlos Delgado est l’un des plus respectés de l’histoire du bal portoricain et caribéen ; Nous parlons de l’un des quinze joueurs de la MLB avec quatre circuits dans le même match.

Delgado a réalisé l’exploit susmentionné le 25 septembre 2003 lors d’un match contre les Rays de Tampa et à l’époque, il est devenu le cinquième joueur de la Ligue américaine à réaliser ce nombre de circuits.

Le cogneur coriace avait fait ses débuts sous le chapiteau le 1er octobre 1993, portant l’uniforme des Blue Jays de Toronto et si ses premiers pas ont été en tant que receveur, Carlos Delgado a touché la gloire au premier but.

Au cours de la saison 2003, le Portoricain a enregistré un autre de ses records légendaires, devenant alors le quatrième joueur à frapper 30 circuits ou plus au cours de ses dix premières saisons.

Déjà à cette époque, Delgado était un frappeur établi et l’un des premiers buts les plus productifs de tout le baseball; mais son moment de splendeur viendrait avec les Mets de New York en 2006, alors qu’il était l’un des bastions de cette équipe en séries éliminatoires, venant discuter de la finale du championnat de la Ligue nationale contre les Cardinals de St. Louis.

Puis à quatorze ans dans le premier niveau de ballon professionnel, vient le moment de sa retraite en 2009, vêtu de l’uniforme des Mets.

À sa retraite, Carlos Delgado a affiché des chiffres extraordinaires, une moyenne de 282, un pourcentage de base de 390, 435 circuits et 1 287 points produits; tout cela en 1711 parties jouées.