Carlos Gómez attaque Alex Rodríguez pour avoir fait l’éloge de Shohei Ohtani

in

le dominicain Carlos Gomez rien n’a été sauvé contre Alex Rodriguez Pour ce dicton que Shohei Ohtani mérite le MVP au-dessus de tout autre dans la MLB 2021.

Rodríguez dit que pour lui, Shohei ohtani Il a le swing de Bryce Harper, les pitchs de Max Scherzer et la vitesse de Trea Turnar. La chose la plus similaire est son swing, qui peut être aussi puissant que celui de Harper, cependant, il est derrière Max Scherzer en matière de tangage et il n’a toujours pas la même vitesse que Trea Turner, il n’est pas seulement basé sur des bases volées.

Lorsque Alex Rodriguez fait référence au swing, nous parlons du deuxième joueur avec le plus de circuits en MLB qui a montré un swing puissant cette saison, d’autre part, il a un splitter qui est le terrain le plus difficile à frapper selon le statistiques alors qu’il a 25 bases volées, 4 de moins que Trea Turner cette saison.

Alex Rodríguez ne tarit pas d’éloges sur le Japonais Shohei Ohtani. (via @ESPNDeportes) pic.twitter.com/2663PtegoG – Héctor Gómez (@hgomez27) 17 septembre 2021

Ce à quoi Gomez a répondu en disant qu’il devrait soutenir un peu plus les Dominicains comme ils l’ont aussi fait avec lui :

Carlos Gómez attaque Alex Rodríguez pour ses commentaires en faveur de Shohei Ohtani 😱🔥 #LoCronitaTV pic.twitter.com/5jBTezPPUt – LO’ CRONITA TV (@LoCronitaTV) 18 septembre 2021

Carlos Gómez fait partie de ces joueurs qui ne sauvent rien, qui sont aimés même par ses rivaux et admirés par de nombreux joueurs et jeunes qui cherchent à faire partie d’une équipe de la MLB, grâce à son charisme sur et en dehors du terrain.