Carlos Kaiser emmène au cinéma son premier film « 500 millions de chaussures rouges »

Au coin de Callejón del Cano et Calle Naranjo dans le quartier Atlampa, il y a un minibus avec des passagers à l’étage. Un groupe d’assaillants entre et se débat avec Tacho, un homme âgé qui ne semble pas être d’ici. La pluie et la rapidité de l’événement provoquent la peur chez ses protagonistes et la curiosité des voisins qui se demandent ce que tournent les caméras autour du transport.

C’est l’une des scènes du film 500 millions de chaussures rouges, le premier film de Carlos Kaiser, qui a eu trois semaines de tournage à Mexico et deux dans le désert de San Luis Potosí, raconte l’histoire de Tacho, un paysan à qui Il vient la capitale du pays pour reconnaître le corps de sa fille, avec qui il n’avait pas parlé depuis 30 ans.

«J’aime à penser que le film parle de remonter à l’origine et à l’essence, avec une sorte d’acte cathartique vers la fin», confie son réalisateur quelques minutes avant le tournage de la scène. « C’est un drame sous l’égide du road trip, sur un homme qui part en voyage et où des choses lui arrivent et qui rencontre des gens pendant de brefs moments dans le cadre de son voyage », ajoute-t-il.

Tacho n’est pas seulement le diminutif du personnage principal, mais aussi celui de son protagoniste: Eustacio Ascacio Velázquez, un mineur retraité de 70 ans. Carlos Kaiser l’a découvert en regardant un reportage sur la défense des terres dans l’ejido de Tenochtitlán, à Coahuila et a été impressionné par son physique et sa forme d’expression.

« C’est une trouvaille, car ce n’est pas un acteur. Mais dès que je l’ai vu, j’ai su qu’il pouvait faire cette histoire », dit Kaiser, originaire de San Luis Potosí et qui avant d’écrire le scénario de cette histoire a étudié la production en Madrid et mis en place l’agence de publicité Wabi Productions.

Gabriela Maldonado, productrice du film, a d’abord refusé l’idée que Tacho était en charge d’un tel projet, « elle pensait qu’un non-acteur ne pouvait pas supporter la charge émotionnelle que porte ce personnage ».

Mais l’équipe de casting s’est rendue à l’ejido de Tenochtitlán pour chercher Tacho, « n’ayant pour référence que son nom, la région et la photo de ce à quoi il ressemblait », raconte le producteur.

« Juste là, ils ont fait un petit casting pour lui, froid, sans aucune préparation, et il l’a si bien fait que nous ne pouvions pas manquer l’occasion de travailler avec cet homme. »

Selon Gabriela Maldonado, qui a produit d’autres films tels que Amores Moderno, de Matías Meyer et les films primés au Festival international du film de Morelia, Richochet y Todo el otros, le film de Carlos Kaiser a fait face à plusieurs défis lors du tournage au milieu d’un pandémie, comme lorsque la morgue où ils effectueraient l’une des scènes clés, il a été désactivé.

«C’est devenu une morgue Covid et nous ne pouvions plus y accéder; nous avons commencé à chercher des hôpitaux et des morgues mais c’était impossible. Nous avons donc dû construire cet ensemble dans le bâtiment du journal La Prensa, où nous avons fait de nombreux décors comme un bureau, une banque et un couloir », raconte-t-il.

En outre, la production, qui dispose d’un budget estimé à 17 millions de pesos, a dû allouer plus de 600 000 pesos pour éviter les infections à Covid-19 sur le plateau.

« C’est un budget que nous n’avions en principe pas prévu, et qui va des fournitures et des tests hebdomadaires que nous effectuons deux fois par semaine. Cela a été une dépense importante, surtout pour un premier opéra et un film mexicain », le producteur abonde.

500 millions de chaussures rouges bénéficient du soutien fiscal d’Eficine et sont une coproduction entre le Mexique et l’Italie. Après avoir terminé le tournage et une post-production prévue pour six mois, le film espère être présenté en première dans des festivals de cinéma tels que Saint-Sébastien ou Morelia en 2022.

