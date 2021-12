Nouvelles connexes

Géraldine Larrosa (43 ans), ex-femme et grand soutien de Carlos Marin dans ses derniers jours, Il a publiquement dit au revoir au chanteur avec un message déchirant, diffusé via son compte Instagram.

« Merci à tous d’avoir respecté mon silence douloureux. Je veux que tout le monde sache, la plupart le savent, mais je le répète encore une fois, que Carlos Marín a été et sera toujours le grand amour de ma vie« , l’artiste, connue sous le nom d’Innocence, a écrit pour décrire une série de photographies en noir et blanc qui montre ses meilleurs moments aux côtés de Carlos Marín, qui Il est décédé dimanche 19 décembre dernier, après avoir passé plusieurs jours à l’admission au Manchester Royal Medical Center en Angleterre.

« C’est la personne la plus gentille du monde, la personne la plus généreuse du monde. Nous allions répéter ce moment, mais rien ne se passe, Je sais que l’univers nous réunira des millions de fois, il nous épousera des millions de fois Je n’ai aucun doute, « Innoncence a continué. » Je t’aime de toute mon âme. Votre filleule vous aime à la folie. Je sais que vous êtes là à mes côtés et à côté de notre famille, mais vous nous avez laissé un immense vide. Je t’aime mon amour. Ta voix, ta joie, ton affection et ton humour sont imprégnés dans mon âme. Tu es mon grand amour qui a marqué le rythme de mon cœur. Je t’aime, mon amour », a conclu le chanteur, qui, comme on aurait pu le savoir L’ESPAGNOL Il était avec Carlos Marín dans ses heures les plus critiques.

Bien qu’ils soient séparés depuis 12 ans, selon les informations traitées par ce journal et comme en témoigne le post de Géraldine Larrosa, l’ancien couple d’artistes avait de très bonnes relations. Innocence et Carlos Marin ils ont eu une relation amoureuse de 17 ans, dont sept étaient mariés. Cependant, leur mariage s’est terminé par un divorce car, selon celui qui était le chanteur d’Il Divo en 2015, ils étaient tellement amis « que la meilleure chose était de continuer à l’être ».



Carlos Marín et Geraldine Larrosa en octobre dernier lors d’un événement à Madrid. Gtres

Leur rupture n’a signifié aucune rupture entre eux et leur soutien a été montré à tout moment. Tant sur le plan personnel que professionnel. Ces dernières années, en effet, Geraldine Larrosa a collaboré avec Carlos Marín sur certaines de ses chansons et a assisté à ses spectacles en tant qu’invitée spéciale. Le chanteur d’Il Divo a également produit plusieurs projets artistiques d’Innocence.

Au-delà de votre soutien et lien professionnel, Carlos Marín aimait être le parrain de la fille de Geraldine Larrosa, Scarlett, fruit de sa relation avec le comédien et chanteur également Sergio Arce. Une fillette de neuf ans qui, selon la publication émouvante de sa mère, manquera également à la chanteuse, qui était admise depuis le 8 décembre dernier. Comme ce journal l’a révélé, son état était grave, son oxygène était compromis, il est resté dans des tubes, dans un coma artificiel et en attendant les prochaines étapes de votre équipe médicale. Cependant, sa santé était critique et rien ne pouvait être fait.

Son triste départ a choqué ceux qui ont suivi son chemin et ceux qui faisaient partie de son environnement.. A l’image de Géraldine Larrosa, qui trois jours après sa mort s’est jointe à d’innombrables messages émouvants, diffusés sur les réseaux sociaux, pour licencier Carlos Marín.

