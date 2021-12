Carlos Marín, membre de Il Divo – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas, est décédé à l’âge de 53 ans

Carlos Marín, le chanteur espagnol membre d’Il Divo, est décédé à l’âge de 53 ans, comme l’a annoncé le groupe musical sur son compte Twitter officiel.

« C’est avec grand regret que nous vous informons que notre ami et partenaire Carlos Marín est décédé. Ses amis, sa famille et ses fans vont lui manquer. Il n’y aura jamais une autre voix ou un autre esprit comme Carlos », dit le tweet.

Marín a été admis à l’unité de soins intensifs (USI) d’un hôpital de Manchester (Royaume-Uni), intubé et dans un coma artificiel.

En conséquence, Primer Beat Producciones a annoncé le report au 15 juin 2022 du concert qui devait se tenir au Colisée de La Corogne le 22 décembre.

Il Divo a été fondé par le célèbre Simon Cowell, lui-même de One Direction, après avoir imaginé qu’un quatuor lyrique entièrement masculin aurait des possibilités de reprendre des chansons mythiques.

Marín, qui s’était forgé une précédente carrière d’acteur dans des comédies musicales telles que « Les Misérables » ou « La Belle et la Bête », rejoint ce projet en 2003, pour lequel Urs Bühler, Sébastien Izambard et David Miller sont également embauchés.

Ensemble, ils ont publié jusqu’à présent neuf albums studio, de l’homonyme « Il Divo » (2004) au plus récent « For Once In My Life: A Celebration of Motown » (2021), avec lequel ils ont réussi à vendre environ 40 millions d’exemplaires dans le monde.

Seul, il a sorti l’année dernière un album solo intitulé « Portrait » dans lequel il a osé reprendre « Bohemian Rhapsody » de Queen, entre autres tubes.