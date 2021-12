Carlos Marin, membre d’Il Divo, décédé à 53 ans

Carlos Marín, membre du groupe de chant britannique Il Divo, est décédé. Les compagnons du groupe Il Divo de Marín, David Miller, Sébastien Izambard et Urs Bühler, ont confirmé le décès du musicien dans un communiqué dimanche. Bien qu’aucune cause de décès n’ait été fournie, le décès de Marín a fait suite à une hospitalisation récente. Il avait 53 ans.

Dans une déclaration partagée à la fois sur Instagram et sur leur site Web, les membres survivants du quatuor ont partagé « avec le cœur lourd » la nouvelle que « notre ami et partenaire, Carlos Marin, est décédé. Il manquera à ses amis, sa famille et ses fans. . Il n’y aura jamais une autre voix ou un autre esprit comme Carlos. » Les membres d’Il Divo ont ensuite réfléchi à leur temps passé avec Marín, ajoutant : « Depuis 17 ans, nous avons tous les quatre participé à cet incroyable voyage d’Il Divo, et notre cher ami va nous manquer. Nous espérons et prions pour que son belle âme reposera en paix. »

L’annonce tragique est intervenue trois jours seulement après que plusieurs organes de presse espagnols, dont El Pais et El Español, aient rapporté que Marín avait été hospitalisé et placé dans un coma artificiel. Selon les rapports, qui ont suivi l’annonce d’Il Divo qu’ils reportaient leur tournée de Noël 2021 à décembre 2022 en raison d’une maladie en cours, Marín se sentait mal depuis la semaine dernière. Le quatuor a par la suite confirmé son hospitalisation dans un communiqué indiquant que « notre cher ami et partenaire, Carlos, est à l’hôpital. Nous espérons et prions pour un prompt rétablissement ».

Marín avait été l’un des quatre membres du groupe vocal Il Divo aux côtés de Miller, Izambard et Bühler. Le groupe a été formé en 2003 par Simon Cowell pour son label Sony Music Synco. Le groupe a sorti un total de 10 albums, qui, selon Deadline, ont vendu plus de 30 millions d’unités. Avant de rejoindre Il Divo, Marín a mené une carrière de soliste d’opéra et d’interprète dans des comédies musicales et est apparu dans plusieurs productions théâtrales, dont Les Misérables, La Belle et la Bête, Grease et Peter Pan.

Au milieu de l’annonce de son décès, de nombreux fans d’Il Divo se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager leurs respects, une personne écrivant : « La triste perte d’un talent incroyable et les pensées vont à sa famille, ses amis et les membres restants d’Il Divo ». Cowell a également réagi à la nouvelle, partageant dans un tweet de lundi qu’il « trouve cela si difficile d’exprimer ce que je ressens en ce moment ». Cowell, qui s’est dit « dévasté » par le décès de Marín, a ajouté: « Il aimait la vie. Il aimait jouer et a toujours eu tellement de gratitude envers les fans qui ont soutenu le groupe depuis le premier jour. Repose en paix Carlos. Je le ferai tu me manques. »