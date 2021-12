Carlos Marín perd la vie, le chanteur espagnol a été intubé | .

C’est sur les réseaux sociaux qu’a été annoncée la malheureuse nouvelle que le Espagnol, chanteuse et membre du groupe ‘Il Divo‘, Carlos Marín, a perdu la vie à l’âge de 53 ans.

C’était sur le compte officiel de Twitter du groupe musical où les mots suivants ont été écrits : « Avec un grand regret, nous vous informons que notre ami et partenaire Carlos Marín a perdu la vie. Vos amis, votre famille et vos fans vont le manquer. Il n’y aura jamais d’autre voix ou esprit comme Carlos ».

L’artiste était à l’intérieur d’un hôpital de Manchester, au Royaume-Uni, dans l’unité de soins intensifs, intubé et dans le coma, auquel il a été amené pour traitement.

Malheureusement, il a été annoncé que le concert du 15 juin 2022 sera la date à laquelle il sera remplacé ce 22 décembre dans le Colisée de La Corogne.

Le groupe musical a été fondé par le célèbre Simon Cowell, celui qui a également fondé One Direction, imaginant ce quatuor lyrique aux possibilités infinies d’interprétation des tubes.

Carlos a eu une belle carrière d’acteur dans des comédies musicales telles que La Belle et la Bête et les Misérables, il a rejoint le projet musical en 2003 avec ses compagnons Urs Bühler, Sébastien Izambard et David Miller.



Carlos Marín a perdu la vie et a laissé le monde de la musique en deuil.

Ils ont sorti neuf albums studio de 2004 à 2021, réussissant à vendre plus de 40 millions d’exemplaires dans le monde, une belle réussite.

En outre, il a également sorti un album solo intitulé « Portrait », dans lequel il sortait une version de « Bohemian Rhapsody » de Queen et bien d’autres tubes.

Ce grand chanteur a connu un passage inoubliable dans le monde de la musique et restera dans les mémoires de ses fans avec beaucoup d’affection, leur laissant un vide dès son plus jeune âge.

Nous espérons que Carlos Marín repose en paix et une prompte démission pour sa famille, ses amis et ses amis proches.