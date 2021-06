Carlos Mayo a battu l’« extraterrestre » Katir en 5000

26/06/2021 à 21:59 CEST

Ce samedi s’est jouée une remarquable deuxième journée des Championnats d’Espagne en plein air qui se terminera ce dimanche au Centre sportif municipal Juan de la Cierva à Getafe et qui sont marqués par la proximité des Jeux de Tokyo.

Au dessus des finales et des demi-finales les plus attendues, la longueur féminine a cassé le moule et était la meilleure de tous les temps des nationaux. En fait, la grande ‘combinera’ catalane María Vicente a été écartée du podium avec un record personnel (quatrième avec 6,54).

Une sensationnelle Leticia Gil remportée en améliorant son record personnel de 30 centimètres (6,69), suivie de la favorite Fatima Diamé (6,68) et d’une colossale Tessy Ebosele, qui quelques jours après son 19e anniversaire a battu son record avec 6,61 et est restée à trois centimètres du record d’Espagne sub’20 de Concha Montaner.

Leticia Gil a donné la cloche en longueur avec 6,69

| .

Cependant, le moment culminant de la journée a peut-être été le 5 000 mètres. La grande sensation de la saison avec une note colossale de 12h50, l’hispano-marocain Mohamed Katir mord la poussière devant un sensationnel Carlos Mayo qui est parti dans la ligne droite pour décrocher son premier titre en piste avec 14 :07.01 devant l’homme de Mule (14 :08.53) et l’ancien champion Abdessamad Oukhelfen (14.09.68).

Un autre qui a été exposé était le champion d’Europe des marches de 20 km. Maria Pérez, née à Grenade dominé le 10 km avec un record personnel (43,42), devant ses compagnes de l’épreuve olympique Raquel González (44 : 28,8) et une Laura García-Caro qui est passée par la « voie des stands » (44 : 49,3). Et dans une excellente finale, Laura Bueno récupérée a battu Aauri Lorena Bokesa (52,29) avec 52,02 et les deux semblent ‘fixées’ dans le relais mixte à Tokyo.

Malgré l’absence de l’ancien champion d’Europe et médaillé d’argent Fernando Carro (fixé pour Tokyo), les 3000 obstacles ont été présentés à égalité avec quatre athlètes pour deux places olympiques et l’événement a été frappé par un trébuchement qui a laissé de côté le premier changement au leader de l’année Dani Arce.

Laura Bueno et Aauri Bokesa seront dans le relais mixte de Tokyo

| .

Quatre ans après son dernier titre et après plusieurs changements de direction et problèmes physiques, Sebas Martos a gagné avec 8 : 31,70 et sera à Tokyo. Ils étaient suivis par Ibrahim Ezzaydouni (8 : 33,85) et Víctor Ruiz (8 : 35,88). Un scrutin difficile lui est présenté par le directeur technique Pepe Peiró, qui doit départager en principe entre Arce et Ezzaydouni. L’autre médaille est allée à Rober Alaiz, qui a terminé des années de salles d’opération et de blessures avec une cinquième place (8 : 44,82) qui doit être platine.

María Pérez (677) atteindra les Jeux à pleine capacité

| .

L’Estrémadure Javier Cienfuegos au marteau (76,01 pour remporter son onzième titre), la Galicienne María Belén Toimil très proche de son record de poids (18,52), le Castellón Pablo Torrijos en triple (16,88), l’Hispano-cubaine Lois Maikel Martínez sur disque (61,68), Carmen Ramos à l’heptathlon (5 659) ni une “coiffure” Jorge Ureña avec 8 073 points qui devra attendre mercredi pour savoir s’il sera à Tokyo et qu’il a perdu pas mal de points en trébuchant sur l’avant-dernière haie du 110.

L’or Maialen Axpe a également été accroché à un poteau avec 4,37 (même note que les blessés Andrea San José et Malen Ruiz de Azua), l’ancien médaillé européen Sergio Fernández réapparu avec bonheur en 400 haies (49,55), un certain Sergio López en 100 lisses avec 10,37 quelques jours après avoir remporté le titre sub’23 et Maribel Pérez dans l’hectomètre féminin (11,29, troisième espagnol).

Un trébuchement sur les 110 obstacles a pesé sur Jorge Ureña (à gauche)

| .

Quant aux demi-finales, peu de surprises qui osent un show sensationnel en finale ce dimanche. Dans le “milqui” messieurs, ils l’ont emporté en demi-finale le grand favori Ignacio Fontes (3 : 51,02) et un Adel Mechaal (3 : 51,04) qui a couru ce test pour la première fois en extérieur cette année. Et chez les femmes, Esther Guerrero n’a pas échoué non plus après son ‘double’ historique l’an dernier (quatrième sans forcer dans son ‘demi’ avec 4:31,23) ni Marta Pérez (deuxième dans la sienne avec 4:24,43) … mais attention pour Marta García, Águeda Muñoz et ‘Soli’ Pereira.

Le grand test de ces Nationaux malgré la défaite de Mariano García en raison d’une appendicite sont les 800 hommes. Ce samedi, Javier Mirón a remporté leur série avec 1: 50,03 (il a le meilleur record espagnol de l’année), Adrián Ben avec 1: 50,08 (il a terminé sixième de la dernière Coupe du monde en plein air) et le vice-champion continental (en 2018) Saúl Ordóñez avec 1: 48,23 (il détient le record d’Espagne) … mais il faudra également garder à l’esprit Pablo Sánchez-Valladares et Alberto Guerrero.

Javier Mirón (à gauche) traverse un moment très doux

| .

Oui dans la catégorie féminine, elle s’est émerveillée à 2: 05.74 Natalia Romero, qui aura ce dimanche Lorena Martín (elle a remporté sa série avec 2:07.90) et Daniela García (elle a terminé deuxième de la sienne avec 2:10.92).

Sparks volera également dans la finale des 400 smoothies avec Lucas Búa (46,34) et Julio Arenas (46,53) dans la première série, le champion d’Europe en salle Óscar Husillos (46,20) et Manuel Guijarro (46,31) dans la deuxième série et Samuel García (46,24), qui l’a emporté dans la troisième.