Carlos Ortega ouvre à domicile

18/09/2021 à 08:00 CEST

Le Barça a aujourd’hui un nouvel engagement qui se mesurera contre Viveros Herol Handball Nava aux Palau, dans lequel ce sera le début de Carlos Ortega dans le fief du Barça. L’entraîneur siégera sur le banc local seize ans après l’avoir fait pour la dernière fois, le 16 mars 2005, puis en tant que joueur du Barça et marquant ce qui serait le dernier but de sa carrière.

Deuxième rendez-vous de la Ligue Sacyr Asobal après les débuts avec la victoire (22-37) contre le BM Logroño et seulement deux jours après avoir joué le duel de Ligue des Champions contre Flensburg, également avec une victoire pour le de Ortega (21-25).

Au Barça, les victimes connues de Aitor Ariño et Timothée N’Guessan, le défenseur central croate rejoint Luka Cindric, qui s’est blessé à l’épaule à Flensburg. Trois blessés importants qui pourraient signifier des minutes pour les jeunes valeurs du Barça B, Marti Soler, Aleksandar Cenic ou Artur Parera.

Face à ce bon début de championnat pour les Catalans, Nava arrive avec l’humble objectif d’offrir une bonne image, “même en sachant que dans 99% des cas vous ne gagnerez pas”. Cela a été exprimé par son technicien, Zupo Equisoain qui aura la seule perte de Paco Bernabéu et avec les bons sentiments que sa victoire écrasante contre Cangas lui a laissé le premier jour.

Equisoain Il a légué l’équipe en décembre dernier à une période difficile, a obtenu la permanence et a signé pour trois saisons. Son effectif s’est renforcé avec cinq joueurs, mettant en avant le but bosniaque Haris Pleh, le pivot de La Corogne Gonzalo Carró et le grec, également pivot, Chrysanthos Tsanaxidis, à côté des côtés de Borivoje Djukic, serbe et Jaub Prokop, slovaque.

Avec eux sera le Léon central Rodrigo Pérez Arce, leur meilleur buteur de la saison dernière, et l’ailier gauche italien Nicolo d’Antino, les deux fers de lance de l’équipe.