Carlos Pérez a marqué lors de son premier match en LVBP

Le récepteur du Navigateurs du Magellan, Carlos Perez, a fait ses débuts dans une excellente manière dans la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP), libérant Home Run contre les Tigres de Aragua à Valence.

À travers le match entre Navegantes del Magallanes et Tigres de Aragua au José Bernardo Pérez de Valencia, Carlos Pérez a marqué ses débuts dans le LVBP 2021-2022 et l’a fait avec style, libérant un énorme coup de circuit pour montrer qu’il est venu produire avec le « Navire turc ».

La fin de la sixième manche a été jouée et Pérez a marqué deux points pour la cause des Magallanes, frappant un superbe circuit dans le champ gauche pour placer le tableau d’affichage 6-3, étant un début plus que positif dans le LVBP pour ce joueur qui vient de avoir une année extraordinaire dans les ligues mineures.

Ce circuit, signifiait le numéro 11 de ce joueur du LVBP, ceci en six saisons d’expérience et juste sa deuxième avec Magallanes.

Les chiffres de la LVBP

Avant ce circuit serré, Carlos Pérez frappait au Venezuela pour 0,315, 123 coups sûrs et 59 points produits en 114 matchs.