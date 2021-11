Carlos Pérez et Salvador Barón, co-concurrents pour le titre national des poids légers, en Espabox

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Ce samedi, Carlos « Souris » Pérez (16-6-2, 2 KO) et Sauver le baron (7-1-2, 2 KO), El Rey Gitano, dispute le championnat espagnol des poids légers.

Ce sera au Centre sportif de San Pablo où les deux candidats se mesureront pour voir qui des deux remportera un titre national pour la première fois. Pérez a l’avantage d’avoir joué plusieurs fois le championnat de notre pays ; Sans aller plus loin, il était prévu que le week-end prochain le titre des poids légers d’il y a quelques mois serait réédité, une égalité entre Pérez lui-même et Zeus de Armas, mais Barón sera finalement le rival du Sévillan. Un duel andalou à part entière.

Nous avons pu discuter avec les deux deux jours avant la chute, et l’Espagnol et l’Almeria se montrent avec beaucoup d’enthousiasme pour samedi.

Pérez a demandé tout d’abord quelque chose : « Je souhaite que, malgré le fait d’être à domicile, contrairement à d’autres opportunités, j’ai eu à être champion national, je veux que le résultat soit juste et que Salva prenne la ceinture s’il le mérite ».

Concernant la préparation, il précise que «Je suis à mon meilleur, j’ai eu de très bons sparring partners, j’ai pu faire deux mois de camping dans de bonnes conditions et avec mon coach Bernardo Checa, ici avec moi car je n’avais pas d’autres engagements mondiaux. Je suis très reconnaissant à Raúl, mon promoteur, de m’avoir aidé pendant ces huit semaines de grande qualité ».

Zeus de Armas était le rival d’origine, mais le changement n’a pas surpris Pérez : «J’imaginais déjà que Zeus de Armas ne viendrait pas, et c’est pourquoi il y a un mois j’ai dit d’avertir Koke, manager de Salvador Barón, un garçon avec qui j’ai de bons contacts via les réseaux. Je sais qu’il s’entraîne toujours, et c’est pourquoi le combat pourrait arriver. Je vous dirais que je suis confiant, mais je ne suis pas confiant ; qu’il se prépare de la meilleure des manières, car nous allons livrer un grand combat ».

L’autre co-aspirant, Salvador Baron, nous accueille avec un franc « Je vais bien, très motivé par l’opportunité de ma vie et travailler au jour le jour ». Ajouter ça « Parfois je me lève la nuit et j’ai du mal à me croire ».

Le combat l’a pris avec d’autres plans: «Nous l’avons découvert avec environ dix-huit jours, mais je suis toujours préparé, entraîné à mort, et très heureux. Je n’ai jamais fait dix tours, mais je m’entraîne pour en faire vingt. Physiquement je vais très bien, je me sens très fort pour quelque chose d’aussi beau que deux andalous qui se battent pour un championnat espagnol ».

Il termine, comme le sévillan, par une référence respectueuse à l’autre co-candidat : «Je tiens à remercier Carlos de m’avoir donné l’opportunité, je l’assure que je vais laisser ma peau et faire un grand spectacle. Pour moi, Ratón a toujours été une référence et un grand de la boxe espagnole, je le suis depuis longtemps. Nous avons quelque chose en commun, nous sommes tombés et nous nous sommes relevés. Croiser des gants avec lui est très important pour moi ».

Samedi, l’un des deux sortira avec une nouvelle vie en boxe; comme champion du pays.

L’entretien complet avec les deux peut être vu sur ce lien à partir d’environ 22h30.