Carlos Pérez, nouveau champion d’Espagne des poids légers

Dario Pérez

Carlos Pérez a été proclamé champion d’Espagne devant ses fans à Séville samedi après-midi, dans un San Pablo avec l’ambiance des grandes nuits de boxe et un gala très étendu avec neuf combats professionnels.

Carlos Pérez (17-6-2, 2 KO) a battu Salvador Barón d’Almeria (7-2-2, 2 KO) dans un combat à variantes, contesté et beau pour les spectateurs. « Ratón » Pérez a mieux commencé, avec une boxe ordonnée, prenant le jab régulièrement et périodiquement pour marquer contre un Gypsy King qui s’est battu de manière plus anarchique, renonçant à l’utilisation de la main de tête au profit de la recherche de coups de puissance isolés. Cependant, au troisième tour, Barón a changé son plan et a également commencé à utiliser sa gauche et à faire semblant de travailler pour ouvrir la garde de Pérez, ce qui lui a rapporté des revenus dans quelques tours centraux du combat où il a mis le local dans beaucoup de problème à plusieurs reprises. .

L’expérience du sévillan lui a permis de ne pas s’effondrer après quelques chocs violents subis dans la partie médiane du piquet, bien qu’il n’ait pas vu le moyen de retrouver son efficacité initiale. Ce n’est que dans les phases finales que, peut-être en raison d’un petit ralentissement physique de Barón ou pour réajuster ses idées avec Bernardo Checa dans le coin, Ratón s’est retrouvé à l’aise et a dominé un adversaire qui a fait un combat extraordinaire après avoir été averti avec moins de trois semaines à l’avance.

Un grand esprit sportif a vécu dans le ring par les deux, ce qui a donné encore plus de grandeur au bon affichage vu sur l’ensogado. La décision unanime des juges a donné le titre, au quatrième, à Carlos Pérez, qui a fait plus que Barón en termes généraux. Le mérite du Gypsy King ne se reflétait pas dans certaines cartes extrêmement exagérées de 99-91, 98-92 et 97-93, les plus proches de ce qui a été vu sur le ring.

Reste des combats :

Poids moyen, 6 tours : Le russo-sévillan Arsen garibian (6-1, 5 KO) a éliminé l’Argentin Damián Óscar Bora (2-6-1, 1 KO) au premier tour d’une manière irrévocable, avec une série de mains très dures qui ont laissé son adversaire sans réponse.

Poids moyen, 6 tours : Oscar Diaz (8-0, 3 KO) a dominé Rafael Chiruta (17-46-1, 9 KO) avec un combat mature et intelligent. Le Sévillan n’a pas laissé le vétéran roumain sortir son arsenal et se sentir à l’aise à tout moment dans un bon déploiement des deux. Victoire aux points pour Díaz.

Super poids plume, 6 rounds : Juan Jesús Antúnez (8-1, 3 KO) il a été meilleur que Dionis Martínez (9-30-3, 4 KO), faisant bonne figure après sa défaite en championnat national et prenant confiance face à un Vénézuélien plus que digne. Victoire aux points pour Antúnez.

Super-moyens, 4 tours : Artemio Garibian (1-0, 0 KO)son premier match contre le Nicaraguayen Santos Medrano (10-73, 3 KOs) a été marqué par décision unanime dans un brillant combat pour le Russe basé à Séville, qui avait beaucoup de gestes finaux à revendre.

Poids super welters, 4 rounds : Óscar Amador (11-28, 1 KO) Il a battu Alexander Zeledón (6-27-3, 0 KO) dans un duel entre Nicaraguayens vivant en Espagne par décision unanime, dans un match où Amador a fait preuve d’une plus grande force et de viser contre un rival courageux.

Léger, 4 tours : Rafael Acosta (4-0, 2 KO) Il a battu Cristian Narváez (16-32, 1 KO) par décision unanime. Celui du Nicaragua, très antisportif, n’a pas laissé briller un Falito bien supérieur, et M. Alloza lui a retranché deux points pour des grips constants.

Poids welters, 4 tours : Ezequiel Jiménez (1-0, 0 KO) a battu le Nicaraguayen Lester Cantillano (4-45, 3 KO) par décision unanime dans le combat le plus divertissant de la soirée, un combat tous azimuts où le Sévillan a réalisé le meilleur match.

Super léger, 4 tours : Sévillan Alejandro Guarded (1-0, 0 KO) a battu Hermín Isava (10-35, 5 KO) par décision unanime dans un combat intelligent du débutant contre le vénézuélien expérimenté.