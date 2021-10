Carlos Ponce dévoile les détails de son nouveau projet

Telemundo Carlos Ponce accueillera « Por Amor o Por Dinero ».

La chaîne de télévision hispanique Telemundo continue de miser sur le succès des différentes compétitions de type réalité, mais désormais, avec une tournure très épicée. Il s’agit de Por Amor o Por Dinero, une version intrépide du format de rencontre populaire qui sera présenté le mercredi 17 novembre prochain à 19 h / 6 h.

Donc ce sera ‘Pour l’amour ou pour l’argent’

Organisée par la star internationale Carlos Ponce, la compétition mettra en vedette 16 concurrents, huit hommes et huit femmes, tous célibataires, qui vivront isolés dans un paradis tropical. Ici, ils trouveront l’amour, les jeux et l’argent comme principaux protagonistes du voyage surprenant qui les attend. Certains partiront à la recherche du véritable amour, mais d’autres s’amuseront tout en développant des stratégies pour remporter le grand prix total de 200 000 $ en espèces pour le couple gagnant, 100 000 $ pour chacun.

Mais à quoi ressemblera la mécanique de For Love ou For Money ? C’est une formule simple et éprouvée. Un programme plein d’intrigues, d’adrénaline et de nombreuses surprises où chaque épisode qui durera deux heures du lundi au vendredi, les téléspectateurs verront comment les concurrents de Por Amor o Por Dinero sont jumelés pour s’affronter dans une série de défis mentaux et physiques. Chaque soir, un couple gagnant gagnera une récompense qu’il pourra partager avec deux autres candidats de son choix et, chaque vendredi, un candidat recevra une nomination pour se retirer de l’Oasis. Alors que le public suit de près ces singles, les candidats auront la possibilité de choisir leur match idéal pour atteindre la grande finale de la compétition.

Comment Carlos Ponce se prépare-t-il à mener ce nouveau projet ?

L’une des personnalités hispaniques les plus appréciées, Carlos Ponce a acquis une grande reconnaissance internationale en tant qu’artiste de premier plan dans le cinéma, la télévision et l’industrie musicale. Né à Porto Rico, Ponce a joué dans plusieurs productions à succès de Telemundo, dont « La Suerte de Loli », « La Doña », « La Fan » et « Santa Diabla », en plus d’avoir animé plusieurs émissions de « Miss Universe® ». et les « Billboard Latin Music Awards ». Au sein de sa carrière artistique, Ponce a joué des rôles mémorables dans des séries télévisées populaires telles que « Beverly Hills 90210 », « Hollywood Heights », « Telenovela », « Devious Maids » et des longs métrages tels que « Just My Luck », « Chasing Papi », « Deuce Bigalow: European Gigolo » et « Couples Retreat », entre autres.

Carlos, toujours aussi gentil, a eu l’occasion de discuter avec nous et de nous donner un aperçu de ce que sera ce nouveau Telemundo Reality, allant même jusqu’à nous assurer que c’est « l’un des projets les plus drôles » dans lequel il a participé, et nous a même donné un scoop sur la façon dont ses débuts à la télévision se sont produits.

Ne manquez pas cette conversation avec Carlos Ponce, animateur de Por Amor o Por Dinero, ici :

Le programme Por Amor o Por Dinero a quelque chose en commun avec Exatlon États-Unis, c’est que la même société de production, Acun Medya est en charge de le réaliser et en plus de la télévision, le public peut également en profiter via l’application Telemundo , disponible sur le Google Play Store et l’Apple Store. Les nouveaux épisodes seront également disponibles dès le lendemain sur le service de streaming Peacock.