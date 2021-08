Carlos Ramírez : « Les Colombiens sont des guerriers »

Carlos Ramírez est entré dans l’histoire aux Jeux Olympiques de 2020. Bien qu’il n’ait pas atteint les Justas dans des conditions optimales en raison d’une blessure au genou, le Colombien a surmonté l’adversité et est monté sur le podium olympique pour la deuxième fois. Dans l’épreuve masculine de BMX, il a remporté la médaille de bronze, répétant l’exploit réalisé il y a cinq ans à Rio.

“C’est ce que nous faisons, nous mettons les maillots de notre équipe nationale, nous les transpirons vraiment autant que nous le pouvons, nous donnons le meilleur de nous-mêmes et laissons tout sur la bonne voie “a déclaré l’Antioqueño lors d’une conférence de presse à son retour dans le pays.

Devant les médias, Ramírez a valorisé leurs performances aux Jeux olympiques et a souligné les performances des athlètes colombiens, qui jusqu’à présent ont donné au pays trois médailles (deux d’argent et une de bronze) à Tokyo. En outre, Il a raconté comment il a géré les problèmes physiques avant les Jeux.

Objectifs aux Jeux Olympiques: “Nous sortons, c’est pour laisser cet héritage que les Colombiens sont des guerriers, que nous laissons chaque dernière goutte de sueur et le dernier grain d’énergie que nous avons pour leur donner ces joies. Nous le vivons avec d’autres athlètes et le plus important est qu’ils voient la Colombie comme les guerriers et les combattants que nous sommes. »

Sa condition après le bronze olympique : “Mon genou, eh bien, je dois me contrôler maintenant, mais il est enflé, il a du liquide et je ne sais pas exactement ce que ce sera. Mais Dieu merci, cela m’a permis de concourir, cela m’a permis de me tenir debout dans le match et donner le meilleur de moi-même. Malheureusement, nous avons eu la chute dans la préparation mais nous avons pu rivaliser, ce qui est le plus important. “

Préparation physique et mentale : “Je crois que tout va de pair. La partie mentale est compliquée, chaque blessure vient avec son démon interne, elle est difficile à craquer et c’est quelque chose qu’il faut traverser ou briser ce mur qui vous retient dans n’importe quel Je l’ai vécu en arrivant à Tokyo, je l’ai vécu en arrivant à Rio, je pense l’avoir vécu plusieurs fois, mais nous avons des gens autour de vous qui vous soutiennent, sur lesquels vous vous appuyez et vous êtes peut-être dans votre pire jour, mais tu auras ce mot de souffle”.

Surmonter l’adversité : “Nous pleurons tous, car je pense que, même si c’est en secret, tout le monde pleure, tout le monde le subit, mais d’une manière ou d’une autre ils prennent de l’avance. Je pense que j’ai déjà couru plusieurs fois avec le coup occasionnel et plusieurs fois même fracturé nous sommes arrivés à courir, mais tu le fais à cause de la passion et de l’amour que tu as pour le sport et je pense à cause de l’amour que tu as pour le pays”.

Performance dans la foire: “Nous portons tous des choses à l’intérieur, des insécurités, et je pense qu’en ce moment, la blessure me rendait beaucoup plus difficile. Je suis venu à la course pour ressentir beaucoup de pression avec moi-même et avec le processus que je traversais, mais un sort donner le meilleur, Tous les entraînements de cinq ans, tous les sacrifices et tout ce qui a été fait portent leurs fruits et à la fin de la journée, je pense que nous avons réalisé de très bonnes courses, nous avons tous représenté la Colombie de la meilleure façon, nous a laissé le drapeau dans le haut et nous avons donné de la joie au pays. »

Exemple pour les générations futures : “Los niños últimamente, en todos los deportes, se dan cuenta que es una forma de vida, que los deportistas sí están saliendo adelante, que sí podemos vivir del deporte y que le puedes dar alegrías a tu familia, puedes cumplir tu sueño y soñar c’est gratuit”