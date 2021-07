Carlos Reutemann, admis en “très mauvais” état

in

07/07/2021

Le à 10:51 CEST

Le sénateur argentin Carlos Alberto ‘Lole’ Reutemann, pilote de Formule 1 entre 1972 et 1982, reste admis dans un sanatorium de la province de Santa Fe en raison d’une hémorragie digestive et son état de santé est “très mauvais”, ont rapporté ses proches.Reutemann, 79 ans, a été opéré aux Etats-Unis en décembre 2016 pour une affection biliaire et début mai dernier il a été admis en réanimation pour hémorragie digestive.

“Le saignement était dans un endroit beaucoup plus éloigné que la normale, dans l’intestin grêle, dans une union due à une précédente intervention chirurgicale qu’il a subie”, a rapporté le directeur médical du Sanatorio Parque, Juan José Boretti, faisant allusion à l’opération de 2016.

Le 21 mai, il est sorti de l’hôpital et est resté à la maison pour se remettre de l’anémie, mais quelques jours plus tard, il a été de nouveau admis pour déshydratation. “C’est très mauvais. Très compliqué”, a déclaré l’un de ses neveux, Federico Reutemann, au journal Clarin dans les dernières heures.

Reutemann Il était pilote de Formule 1 pour les équipes Brabham, Ferrari, Lotus et Williams. Au 1981, il a été finaliste de Formule 1 avec 49 points, un seul de moins que le Brésilien Nelson Piquet. Cette saison-là, il a remporté deux courses, a terminé deuxième dans trois autres et troisième à deux reprises.

‘Lole’ a été élu gouverneur de Santa Fe pour la période 1991-1995. A la fin de son mandat, il est élu sénateur national, mais en 1999 il démissionne après avoir été réélu gouverneur (1999-2003). En 2003, il est revenu au Sénat national et depuis lors, il occupe son poste, qui se termine dans les prochains mois.