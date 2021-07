L’ancien pilote de Formule Carlos Reutemann est décédé à l’âge de 79 ans après que sa santé se soit détériorée le mois dernier.

Il est aux prises avec sa santé depuis 2017, lorsqu’il a subi une intervention chirurgicale à New York pour un cancer du foie.

En mai de cette année, l’Argentin a passé un peu plus de deux semaines dans un hôpital de la ville de Rosario à la suite d’une hémorragie digestive avant de rentrer chez lui pour poursuivre sa convalescence.

Cependant, à peine deux semaines plus tard, il a été emmené en soins intensifs dans un « état fébrile » et y est resté pendant plus d’un mois jusqu’à ce qu’il succombe à ses problèmes.

“Papa est parti dans la paix et la dignité après s’être battu comme un champion avec un cœur fort et noble qui l’a accompagné jusqu’au bout”, a déclaré sa fille Cora Reutemann sur Twitter.

«Je suis fier et béni pour le père que j’ai eu. Je sais qu’il m’accompagnera chaque jour de ma vie jusqu’à ce que nous nous retrouvions dans la maison du Seigneur.

Au cours de ses 11 saisons sur la grille, Reutemann a remporté un total de 12 courses et a décroché 45 podiums.

Sa meilleure saison est survenue lors de sa dernière campagne complète en 1981 alors qu’il terminait deuxième derrière Nelson Piquet au Championnat du monde avec un seul point après avoir été sur le podium dans toutes les cinq premières courses, remportant les Grands Prix du Brésil et de Belgique.

Il est l’un des plus grands pilotes de course argentins de tous les temps et a également eu un impact énorme sur la nation en dehors du sport automobile, en tant que gouverneur de sa province natale de Santa Fe et en étant membre du sénat jusqu’à sa mort.

Il s’est même vu offrir la possibilité de se présenter à la présidence en 2003, mais a refusé de le faire.

Tous à PlanetF1 le remercient pour son service au sport et à sa nation, et souhaitent à sa famille tout le meilleur en cette triste période.

