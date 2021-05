Carlos Reutemann “ lucide ” après sa dernière intervention à l’hôpital

Carlos Reutemann, qui a été transféré en soins intensifs à l’hôpital le week-end dernier, a subi une intervention chirurgicale et serait «lucide».

L’ancien pilote de Formule 1 argentin, qui a remporté 12 courses au cours d’une carrière qui a englobé 11 saisons dans les années 70 et 80, a subi une hémorragie digestive mercredi dernier.

L’homme de 79 ans a été emmené dans un hôpital de sa ville natale de Santa Fe et aurait été dans un «état stable» vendredi, mais a ensuite été transféré par hélicoptère dans une unité de soins intensifs à Rosario après que son état se soit aggravé. hémorragie interne.

Une autre hémorragie s’est produite mardi, après quoi, selon Motorsport.com, Reutemann a subi une entéroscopie.

Dans leur dernier bulletin médical, l’hôpital Sanatorio Rosario a déclaré que l’état de Reutemann s’était amélioré, affirmant que le politicien – il est le gouverneur de la province de Santa Fe – était «lucide» et qu’il n’y avait eu aucun signe de saignement digestif supplémentaire après la procédure.

«Hospitalisé en unité de soins intensifs, lucide, en communication avec l’environnement, sans autre défaillance d’organe», lit-on dans un communiqué de l’hôpital. «Aucun signe de saignement digestif depuis la procédure d’hémostase endoscopique effectuée hier [Tuesday]. »

Reutemann a couru pour Brabham, Ferrari, Lotus et Williams en Formule 1 et lors de sa dernière saison complète, 1981, il a terminé deuxième derrière Nelson Piquet au Championnat du Monde avec un seul point après avoir été sur le podium dans toutes les cinq premières courses, remportant les Grands Prix du Brésil et de Belgique.

La victoire à Zolder était la dernière de Reutemann dans le sport avant de prendre sa retraite après seulement les deux premières courses de la campagne suivante, quelques semaines avant son 40e anniversaire, avec sa sortie de l’équipe Williams qui aurait été une conséquence de la guerre des Malouines qui était se passe à l’époque entre le Royaume-Uni et l’Argentine.

Il a participé à 146 grands prix et s’est ensuite lancé dans la politique, étant même considéré à un moment comme un candidat à la présidence de son pays – bien qu’il n’ait jamais réellement déclaré sa candidature à ce poste.

