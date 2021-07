Carlos Reutemann, vice-champion de F1 1981, 1942-2021 · .

Carlos Reutemann, décédé à l’âge de 79 ans, s’est montré très prometteur dès le début de sa carrière en Formule 1. Cela a été une grande surprise pour beaucoup lorsqu’il a pris sa retraite au sommet de ses pouvoirs sans championnat du monde à son nom.

Il a sans aucun doute eu la vitesse et l’application pour succéder au grand quintuple champion d’Argentine Juan Manuel Fangio. Mais Reutemann était un talent fougueux, enclin à des sautes de forme déconcertantes.

Reutemann a commencé à courir chez lui dans des berlines avant de se lancer dans le championnat régional de Formule 2. Avec le soutien du Motor Club argentin, il a couru en Formule 2 européenne au cours des années suivantes et a impressionné avec la troisième place d’un grand prix hors championnat à Buenos Aires dans une McLaren âgée.

Bernie Ecclestone a repris l’équipe Brabham en 1972 et a nommé Reutemann. Il a commencé la saison dans une BT34 modifiée avec laquelle son coéquipier Graham Hill n’avait pas fait grand-chose l’année précédente, et a stupéfié le paddock en plaçant la voiture en pole position pour ses débuts à domicile. Il s’est évanoui en course, Brabham ayant choisi une gomme trop tendre.

Ferrari a attiré Reutemann de Brabham après l’accident de Lauda. Sa saison a été interrompue par une mauvaise fracture de la cheville dans un accident de Formule 2. Mais d’autres performances parmi les six premières en qualifications, une quatrième place au Grand Prix du Canada et une victoire dans une course hors championnat à Interlagos ont démontré un potentiel évident.

Ecclestone savait une bonne chose quand il en a vu un et a gardé Reutemann pour 1973. Après que l’équipe a présenté son nouveau BT42, Reutemann a terminé sur le podium au Paul Ricard et à la finale de la saison à Watkins Glen, se classant septième du championnat.

Le championnat 1974 était une grande affaire que l’un des nombreux pilotes aurait pu remporter. Reutemann a remporté trois victoires en Grand Prix, mais un seul autre pointage, et a terminé l’année sixième. Bien qu’il n’ait ajouté qu’une seule victoire supplémentaire à son décompte en 1975, sa régularité s’est beaucoup améliorée et il a terminé la saison troisième derrière Niki Lauda et Emerson Fittipaldi.

Ecclestone était impatient d’obtenir le soutien d’un motoriste et a engagé Alfa Romeo pour la saison 1976. Cependant, leurs premiers moteurs étaient terriblement peu fiables, Reutemann n’a enregistré qu’un seul point et a commencé à convoiter des opportunités ailleurs.

Reutemann a rejoint Jones chez Williams en 1980Lorsque Lauda a été grièvement blessé dans un accident au Nürburgring, Reutemann a saisi l’opportunité de rejoindre l’équipe au Grand Prix d’Italie. À sa grande surprise, Lauda est revenu à temps pour la course, donc Ferrari a aligné trois voitures. Lauda a pris une grande satisfaction en terminant quatrième, cinq places devant le pilote qu’il considérait manifestement comme un intrus.

Reutemann est revenu à temps plein en tant que coéquipier de Lauda en 1977 et a initialement justifié la confiance de Ferrari en lui avec la troisième place et une victoire dès les deux premières manches, ce qui l’a placé en tête des points. Mais Lauda l’a écrasé avec une succession de deux premiers, a remporté un dur combat pour le titre avec deux manches à disputer et a quitté Ferrari, laissant Reutemann à son ancienne équipe.

Quatre victoires ont fait de 1978 sa campagne la plus réussie en termes de victoires, mais cela n’a pas suffi à empêcher Mario Andretti et sa Lotus 79 à effet de sol – la nouvelle référence en Formule 1 – de remporter le championnat. Reutemann a donc rejoint Lotus de manière opportune pour la saison suivante, mais cela s’est avéré être une décision lamentablement inopportune. La Lotus 80 s’est avérée un développement trop extrême du concept, et Reutemann ne l’a jamais pilotée, et bien qu’il ait marqué quelques podiums en début de saison avec la 79, il a chuté à une sixième place sans victoire au championnat.

Le titre lui échappe de peu en 1981. Il n’hésite pas à chercher ailleurs, et en 1980 Williams devient sa troisième équipe différente en autant de saisons. C’était un mouvement beaucoup plus productif, Williams ayant dominé les dernières étapes de la saison précédente, et Reutemann a remporté sa première victoire pour eux à Monaco. Cela prouve qu’il s’agit de son deuxième score dans une série de 15 points consécutifs, ce qui est remarquable compte tenu de la fragilité des voitures de cette époque, et comprend 11 podiums en 12 courses.

Cette course chevauchait deux années de championnat : la campagne de 1980 remportée par son coéquipier Alan Jones et la saison suivante où Reutemann a pris le dessus sur Williams. Cela s’est accompagné d’une controverse non négligeable : au Brésil, Reutemann a désobéi à une instruction du mur des stands de laisser le chef d’équipe le dépasser et a remporté la course, semant une amère inimitié entre les deux.

Avec six courses à disputer, l’avance de Reutemann était de 17 points sur le jeune rival de Brabham, Nelson Piquet. Le titre semblait enfin l’appeler, mais la forme de Reutemann s’est effondrée au cours des dernières courses. Que ce soit en raison du passage de l’équipe à la mi-saison de Michelin au caoutchouc Goodyear, les pressions de la lutte pour le titre, ou autre chose, n’étaient pas claires.

Lors d’une course sous la pluie à Montréal, il a opté pour un mélange de pneus pluie Goodyear à l’avant et à l’arrière; il est rentré 10e, trois tours plus tard. Cinquième pour Piquet, Reutemann pourrait encore remporter le titre s’il menait son rival à la maison lors de la finale de Las Vegas, qui semblait sur les cartes lorsqu’il a planté sa Williams en pole position, trois places devant son rival. Mais Jones a pris la tête au départ et Reutemann s’est évanoui de manière mystifiante à une huitième place sans point. Un Piquet malade a de nouveau terminé cinquième, assez pour priver Reutemann du titre d’un point.

De retour dans une F1 avec Ferrari en 2005Malgré son intention de prendre sa retraite pendant l’intersaison, Reutemann était sur la grille pour l’ouverture de la saison 1982 à Kyalami et a pris la deuxième place. Mais après avoir affronté René Arnoux au Grand Prix du Brésil, il a décidé qu’il en avait assez. Son nouveau coéquipier Keke Rosberg a remporté le titre au cours d’une année mouvementée.

Après avoir fait une apparition ponctuelle dans la manche du Championnat du monde des rallyes en Argentine en 1980, terminant troisième, Reutemann a réitéré l’exploit dans une Peugeot 205 cinq ans plus tard. Mais ses jours de course étaient derrière lui, du moins côté compétition. Lorsque l’Argentine est revenue au calendrier du championnat du monde en 1995, il a ravi la foule en prenant la piste dans une Ferrari F1 moderne pour une poignée de tours de démonstration. Son ancienne équipe lui a donné une autre chance d’essayer les dernières machines du Grand Prix en 2005 – le pilote de 63 ans prenant le volant d’une F2004.

Après avoir pris sa retraite de la Formule 1, il a trouvé sa vocation en politique. Reutemann a été élu gouverneur de Santa Fe et a ensuite rejoint le Sénat du pays, où il a continué à siéger jusqu’en 2021. Après avoir subi une hémorragie intestinale en mai, Reutemann a commencé à se rétablir et a quitté l’hôpital. Mais suite à une nouvelle détérioration de son état, Reutemann est décédé en juillet à l’âge de 79 ans.

