Cette année, le gala de la Grammy latin se tiendra à Las Vegas (États-Unis) et mettra en vedette des invités et des performances en direct, encore à annoncer, Camilo, avec dix nominations, Juan Luis Guerra, avec six, et C Tangana, avec cinq, commencent comme les artistes préférés pour les prix.

L’Académie latine a également présenté l’affiche de cette édition, conçue par l’artiste colombien Federico Uribe.