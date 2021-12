Carlos Rivera clôture le « Guerra Tour » à CdMx – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Alors que Carlos Rivera parcourait le monde avec son Guerra Tour, la pandémie est arrivée, l’obligeant à suspendre de nombreuses dates.

Cependant, la réouverture progressive des spectacles massifs dans le monde lui a donné l’occasion d’affronter une dernière bataille avec cette guerre et de donner la clôture qu’il méritait à l’Arena Ciudad de México à une tournée qui avait commencé en 2018 et avec laquelle avait complet des places.

Revivez LA DERNIÈRE GUERRE hier à ArenaCDMX. Seulement pendant 5 jours dans @CinepolisKlic Il est déjà disponible au Mexique et dans les heures suivantes dans le reste du monde. https://t.co/Vje55DheE6 – Carlos Rivera (@_CarlosRivera) 5 décembre 2021

«C’était le dernier spectacle que nous reportions, car il allait être en juillet de l’année dernière. La vérité, c’est que je pensais que nous n’allions plus le faire, mais c’est bien que nous l’ayons fait.

«C’était une guerre, jamais mieux dit. On a tout traversé et je pense qu’on a gagné les battles dans plus de 130 concerts dans plus de 10 pays, c’était formidable. J’ai visité des pays où je n’étais jamais allé. Nous avions beaucoup à célébrer et je voulais déjà fermer ce cycle pour faire place à tout de nouveau », a partagé Rivera exclusivement par téléphone avec Excelsior.

Comme l’a dit le chanteur de Huamantla, Tlaxcala, dans cette guerre il y a eu des dures, y compris un confinement global qui l’a tenu à 15 mois des scènes mexicaines.

« Mon dernier concert avant le confinement était à l’Arena Monterrey, au format 360º, le même avec lequel nous avons clôturé la tournée à Mexico. À partir de là, je ne suis plus monté sur scène jusqu’à la poursuite de la tournée que j’ai faite cet été dans 12 villes d’Espagne et je jure que ce fut une joie immense, la mienne et le personnel, avec ce bonheur de faire ce qu’on aime.

« Du coup c’était bizarre, parce que là-bas ils ne laissaient pas les gens se lever pour danser, ils pouvaient le faire dans leur fauteuil, assis, avec le masque tout le temps, mais après on pouvait voir l’émotion des gens de revenir à un concert et c’était quelque chose que je voulais aussi qu’il se passe au Mexique, car ici, nous prenons un peu plus de temps. Grâce à Dieu, le théâtre et la musique font déjà leur grand retour. Ce spectacle à l’Arena était le premier spectacle public que j’ai fait », a-t-il ajouté.

En ces mois de confinement, Carlos n’était pas aussi immobile qu’on pourrait le croire. En plus de donner des concerts en streaming et d’enregistrer des chansons pour des projets tels que If it were mine et Legends (aux côtés de José Luis Perales, Raphael, Napoleón et Miguel Bosé), le chanteur a travaillé sur une nouvelle musique qui arrivera en 2022.

« Si un nouvel album arrive, je travaille dessus. Nous espérons lancer le premier single d’ici début mars et ainsi commencer à prendre les premières chansons de l’album, le présenter et commencer sa tournée, tout cela vient aussi, visiter les pays que j’étais au courant que nous devions annuler en raison de la pandémie, mais nous les ajouterons à la tournée de l’année prochaine et cela signifie fermer un cycle pour commencer quelque chose de complètement nouveau », a-t-il expliqué.

Et une partie de ces nouveaux cycles comprend également le retour à cette zone de sécurité et d’apprentissage continu qu’est le théâtre musical. Ce sera à partir du 10 février et pendant sept semaines que Carlos tiendra le rôle principal dans José el dreamer… et avec cela son retour au théâtre est officialisé.

« Je suis heureux, c’est bien pour moi de faire du théâtre parce qu’en fin de compte en tant qu’artiste et quand tu as l’opportunité de voyager dans tellement d’endroits et que tes concerts sont pleins, qu’il y a tellement de gens qui veulent te voir , c’est aussi du coup bon de donner un repos à cet artiste.

« Le théâtre me donne l’opportunité d’être rien de plus qu’un personnage comme ici je suis José ou quand j’ai fait Le Roi Lion j’étais Simba. Je sens que c’est bien parce que je donne une autre approche de ma vie et de ma carrière dans laquelle j’apprends beaucoup, dans laquelle je m’entoure de beaucoup de talent et après chaque travail j’en suis toujours ressorti plus nourri et que plus tard je peut l’apporter à mes propres spectacles.

« C’est pourquoi j’aime vraiment me donner ce peu de temps, parce que le théâtre musical fait partie de ma vie depuis maintenant 15 ans, donc si je veux, peu importe combien de temps cela prend, faire une pièce de temps en temps, j’ai duré six ans depuis Le Roi Lion Mexico, qui était le dernier que j’ai fait en 2016 et maintenant en 2022 je reviens avec un personnage pour lequel j’ai beaucoup d’affection et c’est un travail qui m’a fait rêver. C’est sept semaines… c’est plus le temps que je répète que les représentations, mais c’est pour que les gens puissent profiter du José que je vais faire et comme je dis à partir de là je n’assume plus la responsabilité », a-t-il conclu. .

En février 2022, Carlos Rivera lancera une édition spéciale de l’album hommage de Leyendas qui comprendra deux nouvelles voix : Napoléon et Miguel Bosé Carlos compte plus de 2,4 milliards de streams dans le monde et plus de 4,5 milliards de vues sur sa chaîne YouTube ont remporté un or et un Mouette argentée