Carlos Rivera découvre Quel est votre plus grand désir ?

Carlos Rivera dévoile son plus grand souhait : être papa ?

Carlos Rivera, a ouvert son cœur dans l’une des répétitions de la pièce à laquelle il participe, « José, ‘Le Rêveur‘, l’interprète qui le précise, est en pleine phase de travail et a personnellement révélé son plus grand désir.

Les chanteur, Carlos Rivera, est devenu l’une des plus grandes figures de la musique avec un spectacle à guichets fermés dans ses performances, malgré le fait qu’il ait réalisé plusieurs de ses rêves, le Le petit ami de Cynthia Rodriguez part, il y en a une qui n’a pas encore pu se matérialiser.

Célèbre pour des sujets comme « D’autres vies« , » Je t’attendais « , » Souviens-toi de moi « , parmi tant d’autres, il avoue que depuis son plus jeune âge il a attendu quelque chose avec une grande force.

J’aurais aimé être un jeune père, mais la vie m’a conduit vers d’autres voies professionnelles et cela n’a pas été possible. Je me sens bien dans ma vie personnelle et artistique, il n’y a rien que je désire plus dans la vie que d’être papa.

Photo : Capture Instagram

Carlos Augusto Rivera Guerra, qui a également laissé son talent sur scène dans des œuvres telles que « Le roi Lion« , » Mamma Mia « , etc., espérons qu’à un moment donné cela pourra se réaliser.

Je ne sais pas si cette année ou quand, mais ce n’est pas si facile pour certains, j’espère que ce n’est pas si difficile pour nous. Même être papa bat n’importe quel rêve artistique.

Récemment, le célèbre compositeur a fermé son « Tour de guerre« dans la » Arena de Mexico « avec un grand succès, en même temps, Carlos Augusto Rivera Guerra fait son retour au théâtre avec la pièce qui sera créée le 10 février à laquelle participeront également Kalimba et Fela Domínguez.

Les 35 ans célèbre Il a expliqué qu’Alejandro Gou était celui qui lui avait offert le travail avant la pandémie : « Je me souviens que j’étais en tournée en Espagne et il m’a dit qu’il avait les droits sur le travail, même s’il m’a toujours appelé, m’a dit non, parce que il avait toujours autre chose à faire, nota-t-il.

J’ai déplacé le tapis. Ensuite, il a dû modifier ses plans pour pouvoir participer à l’œuvre musicale, Carlos Rivera commenterait le programme du spectacle.

Les « originaire de Huamantla, Tláxcala« Celui qui a remporté le concours » La Academia « en 2004, a parcouru un long chemin de travail pour arriver là où il est maintenant, il le souligne lui-même : Ce n’était pas quelque chose de facile à réaliser, avec de la discipline et de la persévérance c’est ce qui lui a permis de surmonter le rejet.