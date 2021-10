Carlos Rivera dédie un message émouvant à Hiromi quatre ans après son départ

« Elle a été mon premier grand amour de la vie et tout ce que nous avons vécu ensemble était précieux. Je me souviens toujours d’elle avec tout l’amour parce que nous nous aimons, c’était le premier grand amour que j’ai vécu intensément », a-t-il révélé. Charlie, sans aucune réserve, lors de cet entretien avec le journaliste, à qui il a raconté un détail de plus.

Rivera Il a été honnête et a partagé comment et qui a pris la décision de se séparer : « J’étais à blâmer parce que quand tout a commencé sur l’album et la carrière, j’ai décidé de me concentrer là-dessus et c’était une erreur parce que j’aurais pu avoir les deux. Ensuite, j’ai regretté beaucoup. , lui ai-je dit plus tard.

« Je lui ai dit (de revenir), je voulais, mais elle plus parce qu’elle avait déjà un partenaire. Pour moi c’était difficile parce que tu sais que tu es coupable, que tu laisses quelqu’un partir », a-t-il ajouté. Charlie, qui a également dédié il y a quatre ans un message très chaleureux, sur son compte Instagram, à Hiromi quand il est mort.