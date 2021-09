in

“Carlos Rivera dirait non à la biosérie de Vicente Fernández !” | .

De nouvelles rumeurs qui circulent, assurent que Carlos Rivera refuserait d’interpréter Vicente Fernández dans une nouvelle biosérie qui sera lancée autour de la vie et de la trajectoire de “Charro de Huentitán”.

Apparemment, après qu’il soit apparu qu’une nouvelle série émergerait qui capturera la vie et la carrière de Vicente Fernández, de nouveaux rapports indiquent que le natif de Tlaxcala, Carlos Rivera, serait l’un des candidats possibles qui composeront la liste des élus. pour incarner “l’idole de la musique ranchera”.

Cependant, selon certaines sources, l’interprète de thèmes comme “D’autres vies“,” Comment te payer ? “, ” Je vais t’aimer “, ” Rendez-moi mon coeur “, entre autres, j’aurais rejeté cette proposition, commentent-ils.

A propos de ces versions, ils étaient deux des membres de “Fenêtrage“qui a adressé les détails de la prétendue offre à Carlos Rivera.

Pedro Sola et Rosario Murrieta, collaborateurs du programme d’animation du soir, applaudiraient la décision du petit ami de Cynthia Rodríguez, ceci après avoir assuré que le “ex-universitaire“Je laisserais de nombreuses présentations, en plus de ce qu’ils ont souligné, en ce moment, il n’a pas été très concentré sur le jeu d’acteur.

Cependant, la nouvelle que Carlos Augusto Rivera Guerra aurait pu être l’un de ceux qui ont joué Vicente Fernández est venue des rapports partagés par la journaliste Mónica Castañeda.

Il faut se rappeler que pendant les premiers jours de Carlos Rivera après avoir remporté l’émission de téléréalité L’Académie En 2004, et participer à “Desafío de Estrellas” en tournée à l’intérieur de la république dans divers endroits tels que Monterrey, Guadalajara, Veracruz et Puebla, l’auteur-compositeur-interprète de 35 ans s’est aventuré dans le monde du théâtre.

C’étaient des œuvres comme “La Belle et la Bête” avec Lolita Cortés, “Le roi Lion“interprétant le personnage de” Simba “et la musique de” Mamma Mía “, certaines des mises en scène qui ont immortalisé le passage de Carlos Augusto Rivera Guerra dans cet environnement.

Lui aussi “juge de La Voz“, qui collaborera à l’édition de ce concours à la fois au Mexique et en Espagne, en plus de participer en tant que l’un des chercheurs du programme”Qui est le masque ?“, de Televisa, ferait sûrement du bon travail, cependant, le nom d’une autre personne célèbre sonne déjà plus fort.

Apparemment, si la version qui est ressortie de l’émission de la chaîne de télévision Ajusco était vraie, face au refus de Rivera Guerra, ce serait l’acteur, Alejandro Speitzer, qui donnerait vie à “Chente” dans le prochain projet au début de sa carrière.