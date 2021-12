Carlos Rivera et Cynthia Rodríguez, une romance de conte de fées

Carlos Rivera et Cynthia Rodríguez Comment est né l’amour ? | Instagram

Carlos Rivera et Cynthia Rodriguez ils se sont rencontrés en 2005 lorsque tous deux ont participé à « L’Académie« Cependant, avant de commencer la relation amoureuse qui est désormais connue de tous, plusieurs années ont passé.

le chanteuse, Carlos Rivera, a remporté la troisième saison du concours de chant Tv Azteca, La Academia, où il a même Cynthia Rodriguez Le triomphe et le titre du concours ont également été contestés.

Les « exacadémicos » Carlos rivera, et Cynthia Deyanira, ont maintenu une amitié très étroite qui deviendrait plus tard quelque chose comme du flirt, et bien que les deux aient réitéré qu’ils n’étaient que de très bons amis.

Carlos Rivera et Cynthia Rodríguez Comment est né l’amour ? Photo : Capture Instagram

Une vidéo dans laquelle Carlos Augusto Rivera Guerra est invité à l’une des interviews de Cynthia Rodríguez sur sa chaîne YouTube a fini par montrer l’alchimie entre les deux.

Ceci, après que le « natif de Huamantla, Tlaxcala » soit revenu de son séjour en Espagne où il a joué dans l’œuvre de «Le roi Lion« Après son retour au Mexique, il a été invité par l’animateur sur sa chaîne « Cyn Censura », qui pour nombre de ses followers, a marqué le début de leur relation sentimentale.

C’était en 2016 où aujourd’hui « La petite amie de Carlos Rivera« J’expliquerais ce qui s’est passé dans cette interview, ainsi que l’année au cours de laquelle ils ont rendu leur parade nuptiale publique, bien qu’à partir de ce moment-là, ils aient demandé la confidentialité pour protéger leur relation de tout scandale.

Nous avons été amis pendant de nombreuses années, à la fin nous avons cessé d’être amis parce que ce n’était plus des amis et plus tard il a cité l’un des titres des tubes de Yuridia, « Amigos No Por Favor ».

Cynthia Rodríguez elle-même partagerait un fait très curieux puisque le « hôte de Venga La Alegria« Il a souligné qu’au début, il ne voyait pas Carlos Rivera comme une perspective possible puisqu’il lui paraissait « un enfant ».

Il ne faut pas oublier que le célèbre homme avec des chansons comme « What is our to stay », « Other lives », etc., Carlos Augusto Rivera Guerra, a des années de moins que l’hôte, alors quand ils se sont rencontrés en réalité, ils sont devenus de bons amis, Mais quand ils sont partis, ils ont tous deux pris des chemins différents.

Actuellement, le acteur de théâtre, qui est apparu dans des œuvres telles que « Mamma Mía » et actuellement dans « José, El Soñado », est un chanteur à succès qui a fait une tournée en Espagne et c’est le « youtuber mexicain » qui l’a accompagné lors d’une des dernières tournées.

Aussi, après 2019, des rumeurs d’un mariage secret allaient surgir, et le couple est immédiatement sorti pour se prononcer en niant la situation.

Tous deux ont convenu qu’ils préféraient garder leur relation loin des projecteurs, ce qui a donné lieu à diverses rumeurs dans lesquelles ils soupçonnent la certitude de leur cour et même de prétendues controverses ont remis en question les préférences de Carlos Augusto Rivera Guerra.

Récemment, la célébrité d’Instagram, Cynthia Rodríguez, aurait surpris tout le monde en partageant qu’elle envisageait de devenir mère très bientôt avec l’interprète, ce qui pourrait arriver d’ici 2022, comme mentionné.