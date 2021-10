Carlos Rivera et Yuri répondent à la rumeur selon laquelle ils sont séparés

Youri, sur le haut-parleur du téléphone portable Charlie, a voulu partager pourquoi ce ne sera plus chez José, le rêveur : « Il y a des potins qui vont au-delà de la torréfaction. A aucun moment il n’est arrivé que Charlie Il a dit que si j’étais dans la pièce, il ne participerait pas, je ne sais pas qui a inventé ça, ce n’est pas réel. Nous sommes compagnons, nous nous aimons beaucoup, nous avons et continuons de faire beaucoup de choses en tant qu’amis.

« Il y a deux semaines, nous terminions les enregistrements de The Mask; définitivement, si nous étions deux personnages que nous ne pourrions pas supporter, nous ne ferions pas les choses ensemble, c’est totalement faux qu’il ait demandé de me sortir », a-t-il insisté. Youri, qui a également commenté qu’il est toujours triste parce qu’il ne montera pas sur scène.

La chanteuse a également voulu partager avec sa voix pourquoi elle ne suivait plus : « J’ai une dysautonomie, à cause du Covid-19, et ils m’ont obligé à répéter il y a quelques semaines, maintenant je vais bien à 80%, mais pour faire ce travail ça demande un travail acharné, de la discipline, c’est exhaustif et il faut être sur scène tout le temps, il faut chanter plus de 20 chansons ».

Pour toutes ces particularités, il a accepté Youri, « Les médecins m’ont interdit d’entrer dans les répétitions car la dysautonomie provoque de l’hypertension, de la tachycardie et beaucoup de vertiges, le travail demande beaucoup d’énergie, ce que je n’ai pas en ce moment, donc c’est vraiment moi qui ai décidé, bien que J’apprécie qu’ils m’aient invité, mais je ne peux pas le faire maintenant. »