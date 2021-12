Carlos Rivera fera un duo avec une animatrice du VLA. Est-ce Cynthia Rodríguez ?

Carlos Rivera annonce un duo avec Capi Pérez, dans « Je veux chanter » | Instagram

Carlos Rivera allait lancer une annonce de la plus haute importance pour tous ses fans, le petit ami de Cynthia Rodriguez prévoit un duo avec un hôte de Venga la Alegría, comme l’a confirmé lui-même au milieu de son récent « Tour de guerre« .

Les chanteur, Carlos Rivera, a lancé une annonce récente lors de l’un de ses derniers spectacles à l’Arena Ciudad de México, qu’il cherchera à « chanter » avec Capi Pérez.

Le partenaire sentimental de Cynthia Rodriguez, l’un des membres de la matinée de « Viens la joie« , a lancé une invitation spéciale en guise de blague au présentateur, un collègue des Coahuilense dans l’émission.

Ceci, au milieu de la présentation spectaculaire où le « ex-universitaire« Il a été distingué par les exploitants du lieu comme le « premier soliste mexicain à réaliser un sol out au format 360 », a-t-il commenté dans une interview avec Laura Gi.

Carlos Rivera annonce un duo avec Capi Pérez, dans « Je veux chanter ». Photo : Capture Instagram

Le natif de Huamantla, Tlaxcala, serait accompagné de diverses personnalités du milieu de l’émission qui se sont réunies vendredi dernier en clôture du « War Tour » où l’interprète de « 100 ans« Il a été applaudi pour sa magnifique présentation.

Parmi eux, la compagnie de Cynthia Rodríguez ne pouvait pas être absente, ainsi que « Capi » Pérez, qui a même partagé une courte vidéo qui a capturé certains des moments du spectacle « Compositeur mexicain ».

On s’est bien amusés ch! Ng0n Carlos Rivera, a écrit le charismatique présentateur dans un message qui accompagnait la vidéo qu’il a partagée sur ses stories Instagram.

L’animateur acclamé, célèbre pour son émission « La Resolana », a évoqué son expérience en assistant à certains des tubes les plus célèbres de Rivera Guerra au cours de la soirée. La publication aurait une telle envergure qu’elle a même atteint le « acteur mexicain« qui a répondu en invitant le comédien également à interpréter un duo.

Il ne faut pas oublier que « Capi » Pérez s’est distingué comme l’un des participants à « Quiero Cantar » où il a même joué dans certains duos avec Cynthia Rodríguez elle-même.

Quelques instants plus tard, le célèbre acteur de théâtre dans des œuvres telles que « El Rey León », « Mamma Mía » et récemment « José, El Dreamer », a repris la publication de Carlos Alberto, « Capi » Pérez et a consacré l’invitation susmentionnée.

Ma casquette !!! A l’autre on chante un duo Rends-moi mon coeur ! Je vous attends au Quiero Cantar ! Il est lu dans la publication accompagné de plusieurs emojis aux visages rieurs.