Carlos Rivera fête son deuxième disque de diamant ! – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

Carlos Rivera depuis ses premières apparitions à la télévision lors de sa participation à ‘La Academia’ a attiré l’attention de milliers de ses followers, qui ont suivi des témoins de sa longue carrière d’acteur et dans le domaine musical où il a réussi à positionner ses singles dans le favoris.

Bien qu’à un moment donné de sa carrière, Carlos soit passé à la comédie, il finit par revenir sur scène et conquérir le public avec ses chansons telles que “Me muero” et “Que lo Nuestro stays en lo Nuestro”.

C’est via son compte Instagram que le chanteur a publié une photographie pour annoncer qu’il a remporté son deuxième album en diamant avec le single ‘How to pay you?’ qui a réussi à se positionner comme l’un des favoris.

De plus, Rivera a profité de l’occasion pour s’adresser à ses followers qui se sont chargés de l’accompagner tout au long de sa carrière et a reconnu que grâce à son amour il avait pu avoir ce prix qui lui était offert.

Informations sur El Imparcial