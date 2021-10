Carlos Rivera le message à Hiromi Malgré Cynthia Rodríguez ? | Instagram

Carlos Rivera a accaparé la vedette en dédiant un message très spécial à Hiromi quatre ans après son départ, ce sont les mots du Le petit ami de Cynthia Rodriguez pour son ex-compagne et partenaire sentimentale.

Les chanteur, Carlos Rivera, a dédié un message émouvant à la femme qui était sa partenaire dans l’émission de téléréalité La Academia, qui gagnera également son cœur, Hiromi Hayakawa.

Pour Image de balise Carlos Rivera, le 27 septembre resterait une date difficile à oublier, c’était le jour où « l’ancien participant » et partenaire sentimental de l’interprète de « D’autres vies« , il a transcendé à un autre plan terrestre.

Carlos Rivera le message à Hiromi malgré Cynthia Rodríguez. Photo : Capture Instagram

Carlos Augusto Rivera Guerra, a fait part de ses sentiments envers la native de Fukuoka, au Japon, dont il assure, grâce à elle « il a trouvé sa vraie vocation », comme il le révélerait dans l’émission « First Hand ».

C’est Hiromi qui m’a appris ce monde (du théâtre musical) et c’est pourquoi, pour moi, il est important maintenant que je fasse cette pièce (José, le Rêveur)….

C’est l’actrice japonaise qui a rapproché le lauréat de L’Académie en 2004 du monde du théâtre, qui lui en est toujours reconnaissant malgré le fait que la jeune femme n’est plus physiquement présente.

Je l’ai fait personnellement, dans « Bule Bule » c’est là que je l’ai remerciée publiquement pour le fait que j’ai fait des comédies musicales grâce à elle, a mentionné l’artiste de 35 ans.

Au milieu de la première de la mise en scène susmentionnée « Joseph, le rêveur« avec le »ex-universitaire« qui était heureux, puisque c’est Hiromi qui l’a également rapproché de ce travail a reconnu le originaire de Tlaxcala, qui a dédié quelques mots émouvants à son « ex-petite amie ».

Carlos Rivera et Hiromi ont également eu une relation amoureuse pendant leur période en réalité, en 2017, plus tard, ils ont continué à entretenir une amitié particulière.

Ce ne serait pas la première fois que l’acteur d’œuvres musicales à succès telles que « Le roi Lion« , » Mamma Mía « , entre autres, il parle publiquement de la façon dont Hiromi était spécial dans sa vie, qu’il a nommé était » son premier amour « .

« Il fêtera avec moi »

Carlos Augusto Rivera Guerra, qui a collaboré à certaines productions télévisées sur Tv Azteca avant de se consacrer pleinement à la musique et au théâtre, aurait fait une promesse à la célèbre actrice de théâtre au milieu de la première de l’œuvre qui est désormais la vedette.

Lorsque cela se produira (la première) aura une très grande signification et je suis sûr qu’il célébrera avec moi sa présence ici, a ajouté le compositeur.

Hiromi Hayakawa a quitté ce monde en septembre 2017 il y a quatre ans lorsqu’elle a donné naissance à sa fille, Julieta, depuis lors, à plusieurs reprises, Rivera s’est souvenue de la mémoire de l’actrice.

En 2018, il a assisté à la comédie musicale Mentiras, et où il a dédié la chanson « Remember me », une chanson qu’il a interprétée pour le film Disney dans le film « Coco », qui fait référence à la date commémorative au Mexique, le 2 novembre, dans laquelle des êtres qui ne sont plus là sont rappelés.