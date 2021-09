Carlos Rivera présente un documentaire sur la plateforme Disney Plus

Si vous êtes fan de chanteur Carlos Rivera est désormais disponible son documentaire en streaming sur la célèbre plateforme Disney Plus dans lequel il aborde la tournée la plus importante de sa carrière artistique que vous ne pouvez manquer pour rien au monde.

Récemment le artiste mexicain Carlos Rivera a partagé avec ses admirateurs une nouvelle très spéciale, il s’agit de la première de son documentaire “Chroniques d’une guerre” qui est déjà disponible en Disney Plus.

Selon l’artiste, il s’agit de la compilation audio et vidéo où “la tournée la plus importante de sa carrière artistique” est abordée, par Visite de guerre en Amérique du Sud, il a donc invité ses abonnés à profiter du contenu.

Il est désormais disponible sur @disneyplusla #CrónicasDeUnaGuerra Et vous l’avez vu ? Uniquement pour l’Amérique latine », a-t-il écrit avec une vidéo sur son Instagram.

Il convient de noter qu’il y a quelques jours, il a partagé l’affiche officielle dans ses comptes officiels et décrit qu’elle est comptée depuis le début de sa tournée jusqu’au 100e concert qui a eu lieu à l’hippodrome de Palerme situé à Buenos Aires, en Argentine.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Carlos Rivera s’est fait connaître dans le programme de talent “La Academia” en 2004, il a été le gagnant de l’émission et de là plus de succès sont venus à la carrière professionnelle du natif de Tlaxcala.

Parmi les sorties récentes de l’artiste figure la chanson « Cuantastimes », une collaboration avec le groupe Reik, la chanson a déjà des millions de vues sur Spotify.

Et comme si cela ne suffisait pas, en plus de sa fructueuse carrière de chanteur, Rivera a également participé en tant que coach à La Voz México et à l’émission Qui est le masque ?, où il conquiert le public avec son talent, son charisme et bien sûr son image.

D’un autre côté, certaines des chansons les plus célèbres de Carlos Rivera sont « Je t’attendais », « Que ce qui est à nous reste à nous », « 100 ans », « Retourne-moi mon cœur », « D’autres vies », “Souviens-toi de moi”, comment te paye ?” et “Seulement vous”, pour n’en citer que quelques-uns.

En 2005, il a signé un contrat avec la maison de disques Sony BMG, en 2006, il a participé à l’émission télévisée El Desafío de estrellas avec ses compagnons de La Academia, 5 avec qui il a fait une tournée musicale de la République mexicaine dans des villes telles que Monterrey, Guadalajara, Veracruz et Puebla.

Il a également travaillé dans des œuvres musicales telles que Bésame mucho et Orgasmos la comedia, en 2007 il a joué dans la comédie musicale La Belle et la Bête en bête avec Lolita Cortés en beauté.

En 2010, il a collaboré à la comédie musicale mexicaine originale, Mamma Mia! en remplacement de Jorge Lau.

Alors qu’en 2011 il se fait connaître en Espagne avec son interprétation de Simba dans Le Roi Lion, œuvre qui se déroulera également au Mexique en 2015.