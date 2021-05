Carlos Rivera révèle que son père a été hospitalisé pour Covid-19

Carlos Rivera a évoqué pour la première fois la situation difficile vécue par sa famille, lorsque son père a été diagnostiqué avec cette maladie, pour laquelle il a même été hospitalisé pendant onze jours.

Dans le cadre de la présentation de son nouvel album ‘Légendes‘, dans lequel il rend hommage aux grands musiciens nationaux et internationaux avec lesquels il a grandi, tels que Franco de Vita, Armando Manzanero, Luis Eduardo Aute, entre autres ; le chanteur a partagé une expérience très personnelle qu’il a vécue au cours de l’année écoulée.

Devant les caméras du programme Fenêtrage, le chanteur de Tlaxcala, a expliqué avoir vécu des moments d’angoisse lorsque son père a été testé positif à Covid.

Cela, je ne l’ai dit à personne, mais mon père était malade du Covid-19 l’année dernière, en fait il a été hospitalisé pendant 11 jours, et c’était horrible, car les personnes qui ont vécu cela savent à quel point il est difficile de vous sachez si vous pourrez le revoir ou le serrer dans vos bras, heureusement ce n’était pas trop compliqué et j’ai pu être en contact, en fait je l’ai amené ici et maintenant il est vacciné.